Hitziges Rheinderby Leverkusen nach Sieg in Köln auf Meisterkurs Stand: 03.03.2024 17:25 Uhr

Dank einer geduldigen und abgezockten Leistung hat Bayer Leverkusen das Rheinderby beim 1. FC Köln, der lange in Unterzahl agieren musste, gewonnen. Damit ist Leverkusen nach dem Patzer von Bayern München klar auf Meisterkurs.

Bayer Leverkusen nahm am Sonntag (03.03.2024) einen 2:0 (1:0)-Sieg aus Köln mit. Jeremie Frimpong (37.) und Alejandro Grimaldo (73.) erzielten die Treffer. Die Bayern hatten am Freitagabend nur 2:2 in Freiburg gespielt. Leverkusen (64 Zähler) hat nun zehn Punkte Vorsprung auf die Münchner. Ganz anders die Situation des FC: Köln bleibt bei 17 Punkten und ist als Drittletzter der Tabelle weiter abstiegsgefährdet.

Thielmann sieht Rot für Tritt auf Xhakas Achillessehne

Bayer Leverkusen dominierte in Köln direkt das Geschehen, hatte in den ersten zehn Minuten über 80 Prozent der Ballbesitzanteile. Das lag daran, dass die "Werkself" Köln mit aggressivem Pressing auf den Pelz rückte und viele Ballgewinne feierte, der FC kam kaum hinten raus. Als logische Folge hatte Leverkusens Jonas Hofmann die erste Chance, er verfehlte das Tor knapp (3.).

Köln meldete sich dann durch eine Kopfballmöglichkeit für Dejan Ljubicic (10.) ebenfalls im Spiel an. Doch dann folgten bittere Minuten für die Hausherren. Zunächst trat Jan Thielmann Granit Xhaka beim Nachsetzen auf die Achillessehne. Xhaka war außer sich sich und nach VAR-Intervention zeigte Schiedsrichter Tobias Stieler dem Kölner tatsächlich die Rote Karte (14.) - eine vertretbare Entscheidung.

Nur wenig später langte auch Dejan Ljubicic hin, sah seine fünfte Gelbe Karte (16.). Damit fehlt er genau wie Thielmann nächstes Wochenende im Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

FC verteidigt knallhart, Leverkusens Geduld wird belohnt

Es standen also über 75 Minuten Unterzahl für Köln an, eine Hiobsbotschaft gegen die spielstarken Leverkusener. Der FC entschied sich, körperlich weiter hart dagegenzuhalten. Das klappte in der Abwehrzentrale ganz gut, Julian Chabot (73 Prozent) und Timo Hübers (67 Prozent) gewannen in der ersten Hälfte viele Zweikämpfe.

Allerdings verteidigte Köln ab und an auch über der Grenze, Eric Martel räumte Leverkusens Offensivmotor Florian Wirtz heftig ab, sah dafür Gelb (29.). Der folgende Freistoß von Grimaldo ging knapp drüber (31.).

Kurz darauf zahlte sich die Leverkusener Geduld aber aus. Grimaldos Hereingabe fand am Fünfer erst Patrik Schick, aber der Ball rutschte durch und Frimpong tunnelte FC-Torwart Marvin Schwäbe zur Führung. Wirtz hätte vor der Pause beinahe nach einer tollen Kombination noch erhöht, scheiterte aber am Kölner Schlussmann (41.).

Köln setzt trotz Unterzahl Nadelstiche

Allerdings hatte auch der FC trotz Unterzahl in diesem Spiel etwas zu bieten. Bereits kurz vor dem Bayer-Führungstreffer hatte Sargis Adamyan eine gute Kontermöglichkeit vergeben (35.), auch Faride Alidou (45.+4) hätte fast ein Kopfballtor bejubeln dürfen.

Leverkusen war also gewarnt, ließ aber dennoch nach dem Wiederanpfiff Adamyan nochmal alleine - er setzte einen spektakulären Seitfallzieher nach Flanke von Rasmus Carstensen an den Pfosten (51.).

Grimaldo zieht engagiertem FC den Stecker

Die Gastgeber kämpften engagiert und wehrten sich nach Kräften. Vor allem über Flanken von den Außenbahnen ging es nach vorne. Doch der tapfere FC, der bis zur 70-Minuten-Marke quasi nichts zuließ, wurde in der Schlussphase durch zwei Szenen ausgebremst.

Zunächst griff sich Joker Justin Diehl an den Oberschenkel und musste dann verletzt nach nicht einmal drei Minuten wieder vom Feld (69.), der 19-Jährige war für Adamyan gekommen. Und dann nutzte Leverkusen auch noch die erste gute Chance im zweiten Durchgang zum 2:0. Grimaldo traf nach Vorarbeit von Amine Adli. Das zog Köln den Stecker, Leverkusen verwaltete die Zwei-Tore-Führung bis zum Schlusspfiff souverän.

Europa-Intermezzo für B04, nächstes Derby für Köln

Für den Meisterschaftsfavoriten aus Leverkusen steht nun am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel bei Qarabag Agdam (Aserbaidschan) an. Danach geht es in der Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. Der 1. FC Köln ist bereits tags zuvor im nächsten Derby bei Borussia Mönchengladbach gefordert (Samstag, 15.30 Uhr).