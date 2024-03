90. +3 Spielende

90. +2 Leart Paqarada regt sich etwas darüber auf, dass er gegen Robert Andrich im Bayer-Strafraum keinen Eckstoß zugesprochen bekommt. Die Bilder zeigen, dass er damit vielleicht sogar Recht hatte. Es geht mit Abstoß vom Tor Leverkusens weiter. Viel geändert hätte das ohnehin nichts mehr.

90. +1 Noch drei Minuten, dann kann Leverkusen das 34. Pflichtspiel ohne Niederlage am Stück verzeichnen.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

86. Hier passiert gerade nicht mehr viel. Bayer muss nicht mehr höher springen als notwendig und der Effzeh hat einfach nicht die spielerischen Mittel.

83. Mit einem Dreifachwechsel will der Effzeh eine Spätoffensive starten. Kommen die Gastgeber doch nochmal zurück?

82. Exequiel Palacios Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

82. Granit Xhaka Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Granit Xhaka

82. Benno Schmitz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Benno Schmitz

82. Eric Martel Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Eric Martel

82. Denis Huseinbašić Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Denis Huseinbašić

82. Linton Maina Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

82. Steffen Tigges Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Steffen Tigges

82. Faride Alidou Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Faride Alidou

81. Ein Comeback des Effzeh ist aufgrund der Unterzahlsituation und der gleich zweifach über den Haufen geworfenen Taktik Timo Schultz' eher unwahrscheinlich. Bayer kann jetzt spielerisch leicht den Vorsprung verwalten und muss hier nicht mehr in die Vollen gehen.

79. Edmond Tapsoba Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

79. Piero Hincapié Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Piero Hincapié

78. Borja Iglesias geht rustikal im Sechzehner der Gäste zu Werke - zu ruppig für den Geschmack von Tobias Stieler, der ein Stürmerfoul der Leihgabe aus Spanien gegen Chabot pfeift.

77. Aus 23 Metern hat Florian Wirtz mit einem satten und temporeichen Rechtsschuss die Chance aufs 3:0. Der geht aber knapp am langen Pfosten vorbei.

73. Álex Grimaldo Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Álex Grimaldo

Bayer erhöht auf 2:0! Nachdem die Leverkusener links Raum erzeugen, spielt Adli einen eigentlich schwachen Pass von der Grundlinie ins Zentrum. Ähnlich wie beim Führungstreffer steht Grimaldo genau richtig und stochert die Kugel aus acht Metern durch die Beine von Marvin Schwäbe ins Tor.

71. Die Fans des 1. FC Köln sind unglaublich laut und peitschen ihre Mannschaft geschlossen nach vorne!

69. Dann ist für Justin Diehl auch wieder Feierabend. Er war bei der vorangegangenen Situation mühelos von Stanisic abgelaufen worden, weil er sich schnell eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Für ihn rückt Finkgräfe nun eine Position nach vorne und Paqarada in die Elf, beziehungsweise Zehn.

69. Leart Paqarada Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Leart Paqarada

69. Justin Diehl Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Justin Diehl

68. Aua: Justin Diehl hat sich offenbar ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung zugezogen und wird nun von der medizinischen Abteilung behandelt.

66. Justin Diehl ist auch sofort im Fokus der nun folgenden Situation: Der eingewechselte Youngster der Domstädter setzt zum Sprint an und startet genau richtig für einen Steilpass in die Tiefe, wird dann aber stark von Josip Stanišić abgedrängt.

65. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

65. Jonas Hofmann Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

65. Borja Iglesias Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Borja Iglesias

65. Patrik Schick Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Patrik Schick

65. Justin Diehl Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Justin Diehl

65. Sargis Adamyan Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Sargis Adamyan

63. Die verunglückt dann aber völlig: Finkgräfe rutscht bei der Ausführung des Standards weg und haut das Leder ins Toraus.

62. Wieder die Kölner! Diesmal tanzen sich Linton Maina und Max Finkgräfe durch die linke Seite. Am Ende der Situation Finkgräfe eine Ecke gegen Tah am kurzen Pfosten heraus.

62. Der FC hat die erste Viertelstunde des zweiten Durchgangs ohne Schaden überstanden und hätte sogar den Ausgleich erzielen können. Leverkusen hat es momentan alles andere als einfach!

60. Zuerst verliert Timo Hübers leichtfertig an der Mittellinie den Ball gegen Jonas Hofmann. Doch der Abwehrspieler der Geißböcke kommt schnell hinterher und macht seinen Fehler wenig später mit einer starken Grätsche gegen Hofmann wieder gut!

59. Josip Stanišić Leverkusen Gelbe Karte für Josip Stanišić (Bayer Leverkusen)

Weil er sich sehr viel Zeit beim Einwurf lässt, zeigt Tobias Stieler Gelb wegen Zeitspiels.

57. Am kurzen Eck kommt Patrik Schick 13 Meter vor dem Tor zum Kopfball, zielt aber sehr deutlich am langen Eck vorbei.

56. Zuerst legt Nathan Tella rechts an der Torauslinie zu Florian Wirtz zurück, der es mit einem Heber über Marvin Schwäbe versucht! Der Keeper des FC sieht den Ball recht spät, geht also auf Nummer sicher und wehrt mit den Fingerspitzen zur Ecke ab.

55. Aus knappen 20 Meter halbrechter Position vor dem Tor spielt Grimaldo den Ball kurz, legt ihn sich mittig vor dem Strafraum zurecht. Beim Abschluss gerät er aber aus der Drehung in Rücklage und zimmert das Leder in die Mauer.

54. Ljubicic mit einem satten Tritt auf den Fußballschuh von Jonas Hofmann. Er muss aufpassen, denn ein zweiter Platzverweis für die Kölner käme sehr ungelegen. Freistoß für Bayer 04!

51. Der Pfosten rettet! Nach einem starken Konter des 1. FC Köln flankt der mit aufgerückte Rasmus Carstensen in den Strafraum. Am Elfmeterpunkt nimmt Adamyan vor dem fast leeren Tor den Ball per Seitfallzieher. Der Schuss setzt vor dem Tor nochmal auf dem Rasen auf und geht mit viel Dusel für Bayer an den rechten Innenpfosten und vorn dort zurück ins Feld!

48. Tah drängt am linken Flügel Adamyan auf Kosten eines Freistoßes für den FC von der Seitenlinie ab. Den Standard bringt Finkgräfe als Flanke in die Box, an die Hübers aber am langen Eck nicht rankommt.

46. Köln gegen Leverkusen - rein in die zweite Hälfte! Während der FC unverändert in den zweiten Durchgang geht, tauscht Xabi Alonso auf der Position von Jeremie Frimpong.

46. Nathan Tella Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

46. Jeremie Frimpong Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jeremie Frimpong

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Halbzeit im Rheinderby in Köln! Verdient führt Tabellenführer Bayer Leverkusen mit 1:0 beim abstiegsbedrohten FC, der seit der 15. Minute zu zehnt spielen muss, weil Jan Thielmann die Rote Karte sah. Und so verlagerte sich das Spiel vor die Box des Traditionsvereins, der in der Regel leidenschaftlich und gut durchdacht verteidigt. In der 37. Minute stellte Frimpong die verdiente Führung für die Werkself her, die spielerisch und zahlenmäßig überlegen ist. Die Partie ist sehr kampfbetont, viele Fouls störten besonders nach dem Platzverweis den Spielfluss. Köln konnte trotz der Unterzahl vereinzelt für Nadelstiche sorgen und kam kurz vor der Pause fast noch zum Ausgleich durch Alidou. Wie geht es in dieser Partie weiter?

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Fast kommt Alidou noch zum Ausgleich! Die Leihgabe der Frankfurter Eintracht setzt eine hohe Flankenhereingabe von Rasmus Carstensen mit einem stark eingesprungenen Kopfball aus acht Metern nur knapp links neben das Tor von Hradecky.

45. +1 240 Sekunden werden nachgespielt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44. Kurzer Moment der Aufregung im Strafraum Bayer Leverkusens: Alex Grimaldo war mit der Schulter in den zum Kopfball hochgesprungenen Sargis Adamyan gerasselt. Von der Kölner Bank und den Fans hagelt es Beschwerden. Erst nach ein paar Sekunden lässt sich Tobias Stieler bestätigen, dass das für einen Strafstoß nicht genug ist.

44. Die bringt dann aber nichts ein.

43. Jonas Hofmann bringt von rechts nahe der Eckfahne einen Freistoß in die Box der Gastgeber, deren gleich zwei Abwehrspieler zur Ecke klären.

41. Wirtz will das 2:0! Er kann links in den Strafraum dribbeln, weil Finkgräfe ihn nicht entscheidend stört. Den Abschluss will er aus spitzem Winkel ins kurze Eck schlenzen, aber weil da nicht genug Kraft hinter den Ball kommt, hat Marvin Schwäbe wenig Mühe, den Ball zu parieren.

38. Bis dahin hatte der Effzeh das ganz gut verteidigt, wenn man auch mal bedenkt, dass man hier seit der 15. Minute in Unterzahl spielt und nur selten selbst an den Ball kommt. Wie reagiert die Elf von Timo Schultz auf den Rückstand?

37. Jeremie Frimpong Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Jeremie Frimpong

Geduld zahlt sich aus! Bayer baut links am Flügel behutsam auf, dann findet sich bei der Flanke Álex Grimaldos von links erstmal Schick und, nachdem der Abschluss des Tschechen an Chabot abprallt, Frimpong am zweiten Pfosten frei vor dem Kasten von Schwäbe. Der Niederländer ist geistesgegenwärtig zur Stelle und hält seinen Schlappen fünf Meter vor dem Kasten genau richtig zur Führung hin.

35. Adamyan! Zunächst kann er nach einer starken Ballannahme im rechten Halbfeld Jonathan Tah mit einem Haken aussteigen lassen, schlägt dann aber vor seinem Abschluss einen zu viel und setzt den Schuss direkt in die Beine von Hincapié.

31. Die Ausführung des Freistoßes verzögert sich, weil Jonathan Tah vor dem Pfiff Timo Hübers zu Boden stößt. Danach ist der Ball freigegeben und Grimaldo haut den Ball am kurzen, linken Eck auf das Tornetz!

29. Eric Martel Köln Gelbe Karte für Eric Martel (1. FC Köln)

Poah! Von hinten kommt Martel ohne Chance auf den Ball vor der Strafraumgrenze mit einer Grätsche gegen Florian Wirtz angesegelt, um den Leverkusener irgendwie zu stoppen. Über diese Gelbe Karte darf Martel sich nicht beschweren und hat sogar noch Glück, auf dem Platz zu stehen, weil er den deutschen Nationalspieler nicht voll erwischt. Das gibt eine gute Freistoßposition für Bayer!

28. Links setzt Linton Maina auf Seiten des 1. FC Köln zum Sprint in den Sechzehner an und bleibt dort im Zweikampfduell mit dem starken Jonathan Tah hängen.

26. Die anschließende Ecke bringt dann aber nichts ein, was hier einer ausführlicheren Beschreibung bedarf.

25. Was für eine überragende Grätsche von Chabot! Mit vollem Risiko grätscht er in einen Steckpass von Granit Xhaka zu Jonas Hofmann hinein und verhindert nicht nur das Foul, sondern eine hochkarätige Torchance für Bayer! Den Abpraller setzt Frimpong aus 16 Metern abgefälscht links am Tor vorbei.

24. Trotz der Überzahlsituation kommt Leverkusen aus dem Spiel heraus momentan kaum gefährlich vor den Kasten, weil der Effzeh mauert und den Strafraum mit Herz und Leidenschaft zustellt.

23. Jeremie Frimpong Leverkusen Gelbe Karte für Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Der Niederländer kommt sehr übermotiviert einen Schritt zu spät gegen Julian Chabot im Sechzehner des FC und bringt dabei sich selbst und den Abwehrchef des Gegners zu Fall. Diese Gelbe Karte hat Folgen: Gegen Wolfsburg darf Frimpong nur zusehen.

22. Álex Grimaldo tritt zum Standard an. Aber diesmal bleibt das Leder ungefährlich: Über die Mauer hinweg jagt er die Kugel in den Fanblock.

21. 20 Meter vor dem Kölner Tor zieht Wirtz das Foul gegen Max Finkgräfe und holt eine gute Freistoßposition für Álex Grimaldo raus!

19. Wieder wuselt sich Patrik Schick in den Sechzehner der Hausherren, verliert dort aber im Zweikampf mit Chabot die Kontrolle über den Ball. Es geht mit Abstoß weiter.

17. Das nächste Foul: Hincapie lässt das Bein gegen Sargis Adamyan stehen, der dann aber doch etwas zu weit für den Geschmack von Tobias Stieler fliegt. Die Gemüter sind überhitzt und sowohl die Kölner Fans als auch Spieler sehr lautstark.

16. Dejan Ljubicic Köln Gelbe Karte für Dejan Ljubicic (1. FC Köln)

Ljubicic beschwert sich sehr leidenschaftlich über ein nicht geahndetes Handspiel gegen Granit Xhaka, der den Ball aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm bekam. Die Gelbe Karte für Xhaka gibt es nicht, dafür die fünfte Gelbe für Ljubicic.

14. Jan Thielmann Köln Rote Karte für Jan Thielmann (1. FC Köln)

Nach der Videoüberprüfung zieht Tobias Stieler den Platzverweis gegen Jan Thielmann! Der Kölner war Xhaka ohne Aussicht auf den Ball unabsichtlich von hinten mit offener Sohle in die Hacke gestiegen. Da hat der Schiedsrichter dann auch nicht mehr allzu viel Spielraum. Früh ist der 1. FC Köln damit in Unterzahl!

13. Granit Xhaka ist außer sich! Er bekam im Lauf von hinten den Schlappen von Thielmann auf die Achillessehne und beschwert sich sehr vehement beim Schiedsrichter, der kurz darauf das Signal des VAR aufs Ohr bekommt...

10. Dejan Ljubicic besorgt fast die Führung für den Effzeh! Links im Halbfeld bietet sich nach einem Steckpass von Thielmann viel Raum zum Flanken für Linton Maina. Er schlägt eine sehr präzise und gute Flanke in den Lauf von Dejan Ljubicic rechts in die Box, der Kopfball des Kölners geht aus fünf Metern knapp rechts am Tor vorbei.

9. Nachdem Jonathan Tah auf Bayern-Leihgabe Stanisic weiterleitet, leitet dieser mit einem weiten Steilpass den Angriff über Jonas Hofmann und Patrik Schick ein. Der Tscheche setzt zum Dribbling an, findet seinen Meister aber in der Pieke von Jeff Chabot.

8. Bayer lässt sich vor allem nicht beirren und kann den Ball sehr lange in den eigenen Reihen halten und ihn bei unglücklichen Verlusten schnell wieder gewinnen. So ganz ohne Spielgerät sind die Möglichkeiten beim FC auch sehr eingeschränkt in diesen ersten Minuten der Partie.

5. Während Abwarten und Vorsicht bei den Geißböcken die taktischen Stichworte sind, presst der Tabellenführer sehr früh und sehr aggressiv und macht Druck auf die Viererkette des 1. FC Köln.

3. Hofmann mit der ersten dicken Chance des Derbys! Weil Bayer früh presst und der FC das Leder nicht aus dem eigenen letzten Drittel kriegt, stochert Andrich im Mittelfeld den Ball zu Jeremie Frimpong, der dann mit seinem Pass Schick im Zentrum findet. Der Tscheche legt den Ball kurz zurück zu Hofmann in den Rückraum. Den Abschluss des Ex-Dortmunders aus 16 Metern sieht Marvin Schwäbe spät und knapp rechts am Kasten vorbeifliegen.

2. Die Geißböcke spielen in weiß in Richtung der eigenen Fans, die Gäste treten in hellblauer Spielkleidung an.

1. Tobias Stieler gibt die Partie frei! Er sorgt gemeinsam mit Christian Gittelmann und Marcel Unger für Ordnung auf dem Feld. An der Seitenlinie vermittelt Frank Willenborg und im nicht weit entfernten Videokeller Günter Perl.

1. Spielbeginn

Zehn Minuten noch, dann heißt es Derbytime in Köln! Die Teams haben sich in den vergangenen Minuten auf dem Rasen warm gemacht. Kann die schwächste Offensive (16 Tore) der besten Defensive (16 Gegentore, damit europaweit auf Platz zwei hinter Inter Mailand) der Liga ein Bein stellen? Die Spannung steigt!

Leverkusens Coach Xabi Alonso erwartet ein "hartes Spiel" beim 1. FC Köln: "Es ist für beide Mannschaften ein wichtiges Duell. Wir werden weiter unsere Idee vom Spiel verfolgen. Wir hatten eine ganze Woche Zeit für die Vorbereitung und die haben wir gut genutzt. Die kurze Pause hat uns gut getan. Es waren neun Tage von letzter Woche Freitag bis Sonntag. Vor uns liegen intensive Spiele, wir haben die Trainingswoche sehr gut genutzt. Die Spieler glauben an das, was wir täglich auf dem Platz umsetzen." Im Vergleich zum 2:1-Erfolg am Bruchweg gibt es drei Veränderungen. Für Amine Adli, Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba starten Bayern-Leihgabe Josip Stanišić, Piero Hincapié und Sturmtank Patrik Schick, der im Zentrum unterstützt von Florian Wirtz und Jonas Hofmann für Tore sorgen soll.

Timo Schultz (Trainer 1. FC Köln) in der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Es wird eine Herausforderung gegen eine Mannschaft, die 33 Spiele lang ungeschlagen ist. Aber mit den Fans im Rücken zuhause bei uns wird es ein spezielles Spiel. Wir werden unangenehm sein müssen." Zur heutigen Spielweise führte er aus: "Wir sollten das Selbstvertrauen haben, selbst aktiv zu sein und auch Leverkusen zu fordern. Gleichzeitig müssen wir den Gegner gegen den Ball immer wieder in Zweikämpfe verwickeln, bissig sein." Im Vergleich zum 1:1-Unentschieden im Ländle beim VfB Stuttgart gibt es für dieses Unterfangen vier Wechsel in der Startelf. Neben Timo Hübers kommen auch Sargis Adamyan, Faride Alidou und Linton Maina in die Anfangsformation. Auf der Bank dürfen dafür zunächst Florian Kainz, Luca Kilian, Denis Huseinbašić und Justin Diehl Platz nehmen. Somit wird vermutlich eine Doppelsechs aus Martel und Ljubicic sowie Adamyan als einzige nominelle Spitze die Marschrichtung vorgeben.

Das Hinspiel gewann die Werkself mühelos mit 3:0 dank der Tore von Jonas Hofmann, Jeremie Frimpong und Victor Boniface. Der Erfolg reihte sich ein in eine Reihe von mittlerweile 33 Pflichtspielen ohne Niederlage. Doch könnte diese Serie heute ausgerechnet im Derby reißen? Vergangene Saison entführte der Effzeh am 31. Spieltag durch einen 2:1-Erfolg drei Punkte aus Leverkusen und beendete eine ungeschlagene Serie von 14 Partien. Den letzten Heimsieg gegen Bayer gab es im Dezember 2019 mit 2:0.

Macht Bayer 04 Leverkusen heute einen Riesenschritt auf dem Weg zur Schale? Weil die Bayern am Freitag in Freiburg einen späten Ausgleich hinnehmen mussten und somit wichtige Punkte liegen ließen, hat die Werkself heute die Chance, den Vorsprung auf den Rekordmeister auf zehn Punkte zu vergrößern. Dafür braucht es für die ungeschlagenen Leverkusener einen Sieg gegen den 1. FC Köln, der im Tabellenkeller festhängt und den Anschluss an den definitiv rettenden 15. Platz nicht verlieren will. Acht Punkte sind es vom Relegationsrang ans rettenden Ufer und es sieht danach aus, als würde der Abstiegskampf in dieser Spielzeit schon früh eine relativ klare Kiste sein. So ist es für den Effzeh erstmal wichtig, nicht auf die direkten Abstiegsplätze zu rutschen.