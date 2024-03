Remis gegen Gladbach Dezimierte Mainzer verspielen Pausenführung Stand: 02.03.2024 18:08 Uhr

Zur Halbzeit durften sie beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag (02.03.2024) vom dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga träumen. Doch der Traum platzte.

Jonathan Burkardt brachte Mainz 05 in der 11. Minute in Führung, ehe Gladbachs Nathan Ngoumou mit seinem Ausgleichstreffer den 1:1 (1:0)-Endstand erzielte (55.). Mainz wartet weiter auf den dritten Saisonsieg und bleibt mit 16 Punkten Tabellenvorletzter. Gladbach steht weiter im Mittelfeld der Tabelle, hat nun aber zehn Punkte Vorsprung auf die Mainzer.

Mainz dominiert - und Burkardt trifft

Vor einigen Tagen hat Bo Henriksen über den Abstiegskampf gesprochen. Henriksen, 49, ist seit einigen Wochen Trainer des 1. FSV Mainz 05, jener Mannschaft, die vor dem 24. Spieltag überhaupt erst zweimal gewonnen hatte und deshalb auf dem Abstiegsplatz 17 stand. "Jedes Spiel wird ein Finale für uns", sagte Henriksen. Und wie seine Mannschaft das erste von elf Finals anging, das wird ihm schon gefallen haben.

Als Schiedsrichter Robert Schröder im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zur Halbzeit pfiff, hatten Statistiker für Mainz 14 Abschlüsse markiert und auch ein Tor. Die Führung für die 05er fiel, nachdem Lee Jae-sung im Mittelfeld an den Ball kam und aufdrehte. Anschließend spielte er den Ball zu Burkardt, der vom Strafraumrand mit dem linken Fuß links oben ins Eck traf.

Für den 1. FSV Mainz 05 war es Saisontreffer Nummer 19, mit dem Toreschießen hatten sie mitunter Probleme gehabt. Für Burkardt war es der zweite Saisontreffer, er hat in dieser Saison oft gefehlt, erst wegen einer Knie-Operation und zuletzt wegen eines Infekts. In Mainz haben sie ihn vermisst.

Gladbachs Koné trifft beinahe ins eigene Tor

Burkardt also sorgte für eine verdiente Mainzer Pausenführung, die durchaus auch höher hätte ausfallen können. Es lief die 24. Minute, als erst Silvan Widmer mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel an Torhüter Moritz Nicolas scheiterte. Als dann Nadiem Amiri einen Eckball ausführte, den Gladbachs Manu Koné verlängerte. Beinahe hätte Koné ins eigene Tor getroffen, doch Nicolas rettete so eben noch.

Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte hätten sie in Mainz gerne einen Strafstoß bekommen, aber bekamen keinen. Leandro Barreiro kam aus knapp 16 Metern zum Kopfball, köpfte aber knapp links neben das Tor. Dann ging Barreiro zu Boden. Julian Weigl hatte ihn am Oberschenkel getroffen. Doch Schiedsrichter Schröder ließ weiterspielen (45.+2).

Mainz kassiert den Ausgleich - und Trainer Henriksen sieht Gelb

Auch mit den ersten Minuten der zweiten Halbzeit dürfte der Mainzer Trainer Henriksen zufrieden gewesen sein. Dann verlor Barreiro im Mittelfeld den Ball - und Gladbach konterte. Ngoumou spielte nach rechts zu Florian Neuhaus, und der passte zurück in die Mitte. Dort stand Ngoumou, er traf mit Gladbachs erster Torchance zum Ausgleich.

Die Mainzer beschwerten sich, sie hatten ein Foul an Barreiro gesehen. Nur hatte Schiedsrichter Schröder nicht gepfiffen, der Mainzer Protest war umsonst. Henriksen war unzufrieden, mit dem Pfiff, der nicht erklang. Und sicher auch mit seiner Mannschaft. Er beschwerte sich, und er tat das etwas zu intensiv. Dafür sah er Gelb.

Gladbach drückt auf das zweite Tor

Von der Mainzer Entschlossenheit, die bis zum Ausgleich womöglich auch die Borussia beeindruckend hatte, war anschließend nicht mehr viel zu sehen. Nun spielte plötzlich Gladbach mit, auch weil der Trainer Gerrardo Seoane mit der Umstellung auf eine Dreierkette in der Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen hatte. Seine Mannschaft, die bis dahin oft nur hinterhergelaufen war, bestimmte nun selbst das Tempo.

Beinahe hätten sich die Gäste vom Niederrhein dafür mit einem zweiten Tor belohnt, doch im Tor der Mainzer stand eben auch Robin Zentner. Erst köpfte Koné eine Flanke von Ngoumou auf das Tor, aber Zentner parierte (63.). Dann verlor Lee den Ball im Aufbau. Irgendwie landete der Ball bei Neuhaus, dessen Direktabnahme Zentner hielt (65.).

Kohr sieht ein zweites Mal Gelb

Am Ende mussten sie in Mainz froh sein, immerhin einen Punkt geholt zu haben. In der 84. Minute sah Kohr Gelb-Rot, weil er meckerte. Für die Mainzer war das ärgerlich. Es war ein vermeidbarer Platzverweis. Die personelle Überzahl nutzte Gladbach, um den Druck noch ein wenig zu erhöhen. Doch der Siegtreffer gelang ihnen nicht mehr.

Auf Borussia Mönchengladbach wartet am nächsten Samstag (09.03.2024) das Derby gegen den 1. FC Köln. Auch auf den 1. FSV Mainz 05 wartet ein schweres Spiel. Auch sie sind am Samstag wieder im Einsatz, dann treten sie beim FC Bayern München an.