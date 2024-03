Vier schöne Tore Freiburg erarbeitet sich gegen die Bayern einen Punkt Stand: 01.03.2024 22:51 Uhr

Der SC Freiburg hat Rekordmeister Bayern München zum Auftakt des 24. Spieltags ein Remis abgetrotzt. Die Breisgauer legten vor, dann drehten die Bayern das Spiel. Aber Lucas Höler rettete den Punkt.

Die Partie endete am Freitagabend (01.03.24) 2:2 (1:1). Am ersten Arbeitstag von Münchens neuem Sportvorstand Max Eberl profitierten die Münchener kurz vor Schluss von einer genialen Einzelleistung Jamal Musialas, der per Dribbling mit abschließendem Kunstschuss den vermeintlichen Siegtreffer für die Bayern erzielte. Doch Höler verhagelte den Münchnern mit einem ebenso sehenswerten Schuss doch noch den Jubel über drei Punkte. Damit schaffte es die Mannschaft von Thomas Tuchel es nicht, den Rückstand auf Bayer Leverkusen deutlich zu verkürzen und könnte im Titelrennen noch weiter zurückfallen.

Sehenswerter Führungstreffer

Freiburgs Führungstreffer ließ die Münder der Freiburger Fans vor Staunen offen stehen: Nach einer Flanke von Vincenzo Grifo von der linken Seite köpfte Roland Sallai den Ball unbedrängt aus fünf Metern aufs Bayerntor. Dort parierte Manuel Neuer mit einem Weltklassereflex, Sallai setzte nach und drosch den Ball aus zentraler Position per Fallrückzieher an die Latte. Wieder bekamen die Gäste aus Bayern keinen Zugriff auf den Ball. Dafür setzte sich Nicolas Höfler per Kopf durch, Christian Günter stand halblinks frei, macht noch ein paar Schritte in die Mitte und knallte den Ball per Direktabnahme rechts unten ins Münchner Tor.

Grifo und Günter verbreiteten in der Folge weiter viel Spielfreude, was die Münchner ein ums andere Mal schlecht aussehen ließ. Der Rekordmeister zeigte sich erneut verunsichert und produzierte enorm viele Präzisionsfehler im Spielaufbau. Das nutzte Grifo in der 20. Minute aus, setzte sich gegen drei Bayernverteidiger durch und visierte wieder das rechte untere Eck an. Doch diesmal strich der Ball knapp rechts am Tor vorbei.

Tel mit unwiderstehlichem Einsatz

Nach einer guten halben Stunde erarbeiteten sich die Bayern mehr Spielanteile. Was schnell zum Erfolg führte: Ein nicht ganz effizient geklärter Münchner Eckball landete bei Mathys Tel, der mit gutem Durchsetzungsvermögen und guter Schusstechnik platziert vom linken Strafraumeck aus ins lange Eck traf. Leon Goretzka produzierte wenig später den nächsten gefährlichen Abschluss, als er den SCF-Keeper Noah Atubolu mit einem Aufsetzer prüfte und der den Ball nur unter größeren Schwierigkeiten im Nachfassen sichern konnte.

Dicke Chancen nach der Pause hüben wie drüben

Kurz nach dem Seitenwechsel verfehlte Harry Kane das Freiburger Tor knapp, nachdem er sich selbst den Ball mit der Hacke minimal vorgelegt hatte (47.). Aber auch Freiburg zeigte sich weiterhin gefährlich, Maximilian Eggestein verfehlte den rechten Winkel des Bayerntores nach Sallai-Ablage nur knapp (50.).

Dann dauerte es 20 Minuten, bis sich die Münchener die nächste Großchancen erarbeiten konnten. Den ersten Schuss von Musiala konnte Atubolu noch so eben um den rechten Pfosten lenken. Bei der nachfolgenden Ecke rettete Lucas Höler auf der Linie einen Kopfball von Kane.

Musiala mit Gala-Tor

Dann schlug die Stunde von Jamal Musiala. Dem deutsche Nationalspieler, dessen Formverlust die Misere der in eine Art Krise gerutschten deutschen Übermannschaft wie keine Zweiter verkörperte, gelang in der Partie trotz guten Einsatzes nicht viel. Dann aber in der 75. Minute dribbelte der höchsttalentierte Youngster gegen drei Freiburger im gegnerischen Strafraum, behauptete den Ball und drehte aus spitzem Winkel den Ball ins lange Eck.

Gute zehn Spielminuten später tat es Höler in gewisser Weise dem Bayern-Jungstar gleich, als er einen langen Einwurf im rechten Strafraum gut annahm und per Drehschuss zum Ausgleichstreffer verwertete - der Schlusspunkt. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir können zufrieden sein" , sagte Freiburgs Vincenzo Grifo bei DAZN, "dass du gegen Bayern leiden musst, war klar."

Freiburg gegen West Ham, Bayern in der Champions League

Am 25. Spieltag spielen die Freiburger am Sonntag beim VfL Bochum (10.03.24, 15.30 Uhr), nachdem am Dienstag (07.03.24, 21 Uhr) in der Europa League West Ham United zu Gast war. Die Bayern empfangen am Dienstag in der Champions League Lazio Rom (21 Uhr), bevor die Münchner in der Liga am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05 zu Gast haben.