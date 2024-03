Nach Leverkusen-Sieg Stadionrandale Köln: Reul fordert personalisierte Tickets Stand: 05.03.2024 09:16 Uhr

Der 1. FC Köln hat die Ausschreitungen im Anschluss an das Liga-Derby gegen Bayer Leverkusen am Sonntag, bei denen Fans, Ordner und Polizisten verletzt wurden, verurteilt.

Nach den Ausschreitungen im Anschluss an das Rheinderby in Köln am Sonntag hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul enttäuscht gezeigt:

Kennen Sie andere Sportarten, wo sowas passiert, außer beim Fußball? Es tut mir richtig weh - ich bin echter Fußballfan.

Herbert Reul, NRW-Innenminister

Reul forderte personalisierte Tickets bei Fußballspielen, so wie es sie auch bei der bevorstehenden Europameisterschaft geben wird. "Wenn man den Namen der Leute auf die Tickets schreibt, kann man sgen: 'Wer sich nicht benimmt, kommt hier nicht mehr rein'", so Reul im Interview mit dem WDR.

1. FC Köln veröffentlicht kurze Stellungnahme auf Homepage

Der 1. FC Köln hat die Ausschreitungen im Anschluss an das Liga-Derby gegen Bayer Leverkusen (0:2) am Sonntag verurteilt. Fans, Ordner und Polizisten waren verletzt worden. "Diskriminierung und Gewalt zählen zu den roten Linien, die wir im Umgang mit unseren Fans immer wieder deutlich ziehen", wird FC-Geschäftsführer Philipp Türoff in einer Stellungnahme auf der Homepage zitiert.

Der Verein stehe "mit den verletzten Ordnern in Kontakt" und hoffe, "dass es allen schnell besser geht". Türoff sagte: "Außerdem untersuchen wir die Vorgänge und unterstützen die täterorientierte Aufklärung der Vorfälle durch die Polizei."

Ausschreitungen nach dem Spiel

Während des Rheinderbys und danach hatte die Polizei etwa 200 mutmaßliche Gewalttäter aus dem Fan-Umfeld des 1.FC Köln eingekesselt.

Bis spät in den Abend bewachten Polizeibeamte in Kampfmontur die mutmaßlichen Gewalttäter. Zuvor waren Einsatzkräfte angegriffen und mit Fahrrädern, Ästen, Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen zehn mutmaßliche Gewalttäter.

Ordner bewusstlos geschlagen

Im Stadion war es schon während des Spiels am Gästeblock im Oberrang zu Schlägereien zwischen FC-Anhängern und Leverkusen-Fans gekommen. Ein Ordner wurde dabei bewusstlos geschlagen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort ermittelt werden. Die Polizei nahm ihn fest.

Die Polizei hatte zunächst die wichtigste Straße auf der Südseite des Stadions für den abreisenden Verkehr gesperrt und bewachte dort mit starken Kräften in Kampfmontur die überwiegend schwarz gekleideten Männer.

