Hoffenheim entführt drei Punkte Beier-Doppelpack schockt Dortmund Stand: 25.02.2024 20:19 Uhr

Böse Pfiffe von der Südtribüne mussten die Spieler von Borussia Dortmund nach der 2:3 (1:1)-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim ertragen. Der BVB hatte mit einem fehlerreichen Heimauftritt die Chance verspielt, Tabellenplatz vier der Fußball-Bundesliga zu zementieren.

Nachdem zunächst Donyell Malen (21. Minute) und Nico Schlotterbeck (25.) nach zwei Standards den frühen Rückstand durch Ihlas Bebou (2.) gedreht hatten, schlugen die Gäste in Durchgang zwei zurück. Maximilian Beier (61., 64.) stellte mit einem Doppelpack in drei Minuten auf 3:2 für Hoffenheim, das damit seinen ersten Sieg im Kalenderjahr feierte.

BVB-Trainer Edin Terzic sprach im Sportschau-Interview von einer "komplett selbst verschuldeten" Niederlage. "Wir haben den Gegner heute sehr häufig eingeladen, gefährlich zu werden. Nahezu jede gefährliche Situation war nach Ballverlust."

Trendwende für Hoffenheim?

Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo sagte: "Siege in Dortmund tun gut und besonders, nachdem man so viele Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Ich sehe dieses Spiel als Momentum-Changer: Es wird weitergehen, wir werden nächste Woche weiter hart arbeiten und wollen auch zu Hause gegen Bremen wieder gewinnen."

Der BVB behält mit 41 Punkten Platz vier, verpasste aber die Chance, sich von den fünftplatzierten Leipzigern (40 Punkte) abzusetzen. Die zuvor sieben Spiele sieglosen Hoffenheimer sind mit 30 Zählern jetzt Siebter.

Can-Fehler führt zum 0:1

Die Partie begann für die Dortmunder fürchterlich. Dem in der Innenverteidigung aufgebotenen Emre Can misslang ein Querpass Richtung Schlotterbeck. Bebou spritzte dazwischen und vollendete nach nicht einmal zwei Minuten mit einem schönen Schrägschuss von rechts zum 1:0.

Doch nach einer knappen Viertelstunde nahm Dortmund Fahrt auf. Vor allem der in dieser Phase sehr dynamische Malen sorgte über die linke Seite immer wieder für Gefahr. Einen ersten Versuch des Niederländers wischte 1899-Torwart Oliver Baumann aber noch stark am Tor vorbei (20.).

Zwei BVB-Standards, zwei Tore

Danach war Dortmund deutlich im Aufwind und erzielte auch den Ausgleich. Eine Brandt-Ecke von links verlängerte Marco Reus am ersten Pfosten. Malen schaltete im Fünfer am schnellsten, ging energisch Richtung Ball und drückte ihn zu seinem 10. Saisontor ins Netz.

Nur wenig später hatten die Gastgeber die Partie mit einem weiteren Standard gedreht. Reus hob einen Freistoß von der rechten Strafraumgrenze perfekt auf den Kopf von Schlotterbeck, der zum 2:1 einköpfte.

Dortmund tut offensiv zu wenig

Dem BVB schien das erst einmal zur reichen. Bis zur Pause schalteten die Schwarz-Gelben auf Kontrolle und da Hoffenheim zunächst nicht in Umschaltmomente kam, ging es mit einer verdienten BVB-Führung in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit schafften es die Gastgeber dann lange Zeit nicht, Druck aufzubauen. Hoffenheim verteidigte solide und lauerte auf Konter.

Hoffenheim kontert eiskalt

Das zahlte sich nach knapp einer Stunde aus, als Florian Grillitsch Beier nach einem Ballgewinn auf halblinks auf die Reise schickte. Der schoss nach einem Schlenker nach innen aus 18 Metern Schlotterbeck an, der unhaltbar zum 2:2 abfälschte. Und als wenig später erneut Beier nach einem weiteren Konter mit seinem 10. Saisontor zum 3:2 zur Stelle war, sah es endgültig finster aus für Dortmund.

Gegen fleißig verteidigende Gäste fiel dem BVB wie schon häufiger in den Spielen zuvor auf dem Weg Richtung gegnerisches Tor nicht viel ein. Der insgesamt unauffällige Niclas Füllkrug (75.) verzog eine Schusschance von halblinks deutlich. Auch das Glück kam den Gastgebern nicht zur Hilfe: Als Marcel Sabitzer Grillitsch im Strafraum anschoss, entschied das Schiesrichtergespann nicht auf Handelfmeter (82.).

Can verpasst letzte Möglichkeit

BVB-Trainer Edin Terzic wechselte in der Schlussphase offensiv und Can (90.+3) hatte nach einem Freistoß in der Nachspielzeit das Happyend auf dem Kopf. Aber völlig frei stehend köpfte Borussias Kapitän über das Tor.

Dortmund steht nun in der Bundesliga vor einem "Auswärts-Doppelpack". Am nächsten Samstag (02.03.2024, 15.30 Uhr) geht es zu Union Berlin, eine Woche später zu Werder Bremen. Die Hanseaten hat am 24. Spieltag aber erst einmal 1899 Hoffenheim zu Gast (Sonntag, 17.30 Uhr).