Tor in der Nachspielzeit Kane rettet Bayern den Sieg gegen Leipzig

Harry Kane hat dem FC Bayern München mit einem Tor in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gerettet.

Durch das 2:1 (0:0) bewahrten die Bayern ihre Minimalchance auf den Meistertitel, der Rückstand auf Bayer Leverkusen beträgt weiter acht Punkte. Leipzig bleibt auf Platz fünf. Für die Bayern war es ein Befreiungsschlag, nachdem die Mannschaft die drei letzten Pflichtspiele gegen Leverkusen (0:3), Lazio Rom (0:1) und den VfL Bochum (2:3) verloren hatte. Die Negativserie führte zu der Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel im Sommer zu beenden.

Neuer: "Wir haben es gemeinsam verbockt"

"Wir stehen alle in der Verantwortung" , sagte Bayern-Kapitän Neuer der Sportschau mit Blick auf die anstehende Trennung von Tuchel. "Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel - wie viele bessere deutsche Trainer haben wir denn? Das ist schon Topniveau. Am Ende gehören wir als Mannschaft auch dazu - wir haben das gemeinsam verbockt."

Thomas Tuchel wollte Spekulationen, wonach er im Krisengespräch unter der Woche die Wahl zwischen einem sofortigen Abschied oder einer Trennung zum Saisonende gehabt habe, am ARD-Mikrofon nicht kommentieren. "Ich werde aus einem Vier-Augen-Gespräch gar nichts bestätigen" , sagte Tuchel. Zur Trennung sagte er: "Die Entscheidung ist getroffen, braucht man nicht mehr hinterfragen. Erster Schritt ist gemacht, es ist müßig - wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen."

Leipzig mit guten Chancen, aber Bayern in Führung

Leipzigs Torwart Jannis Blaswich verhinderte zu Beginn eine Führung der Bayern, als er einen Abschluss von Kane parierte (5. Minute). Leroy Sané hatte in der 34. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß und scheiterte ebenfalls an Blaswich.

Nach der Pause hatte Leipzig sehr gute Chancen: Amadou Haïdara scheiterte an Bayern-Torwart Manuel Neuer (53.), Mohamed Simakan wenige Sekunden später am linken Pfosten (53.). Auch den Schuss von Xavi Simons wehrte Neuer ab (55.). In die Drangphase der Gäste hinein erzielten die Bayern die Führung: Jamal Musiala spielte Kane frei, der von links nach innen zog und Blaswich mit einem Schuss ins lange Eck überwand (56.).

Leroy Sane im Dribbling gegen Leipzigs David Raum.

Šeško erzielt den Ausgleich, aber Kane rettet die Bayern

Doch Leipzig blieb druckvoll. Benjamin Šeško tauchte frei vor Neuer auf, der aber Sieger blieb (61.). Wenig später war wieder Šeško in Stellung - schoss aber knapp am Tor vorbei (64.). Šeškos dritter Versuch saß dann: Schlager flankte von links, Dani Olmo leitete den Ball weiter, Šeško schlenzte den Ball aus zentraler Position ins Tor (70.) - Leon Goretzka fälschte entscheidend ab.

Doch in der Nachspielzeit war Kane zur Stelle: Nach einer Flanke von links nahm Eric Maxim Choupo-Moting den Ball an und legte ihn für Kane ab, der mit links ins rechte Eck traf (90.+1).

Bayern in Freiburg, Leipzig gegen Bochum

Die Bayern spielen am kommenden Spieltag freitags (01.03.2024, 20.30 Uhr) beim SC Freiburg, bevor das Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom ansteht (Hinspiel 0:1). Leipzig spielt in der Bundesliga am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr) und reist dann in der Champions League zu Real Madrid (Hinspiel 0:1).