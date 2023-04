Machtdemonstration des Meisters 4:2 gegen Dortmund - Bayern wieder Spitzenreiter Stand: 01.04.2023 20:29 Uhr

Der FC Bayern München hat mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Durch das 4:2 (3:0) gegen den BVB sind die Bayern mit zwei Punkten Vorsprung wieder an der Tabellenspitze vor den Dortmundern. Die Tore für Bayern erzielten Dortmunds Torwart Gregor Kobel per Eigentor (13. Minute), Thomas Müller (18./23.) und Kingsley Coman. Für die Gäste trafen Emre Can (72.) und Donyell Malen (90.).

Es war das erste Spiel der Bayern unter Trainer Thomas Tuchel. "Ich war sehr nervös. Das war ein guter erster Schritt" , sagte Tuchel bei Sky, kritisierte aber auch: "Es war etwas zu offen, etwas zu wild. Wir wollten mehr Kontrolle haben. In der zweiten Halbzeit war es zu schlampig. Es gibt sehr viel Positives und zugleich noch viel Luft nach oben." Der Rekordmeister hatte sich am vergangenen Wochenende von Julian Nagelsmann getrennt, nachdem aus einem Vorsprung von neun Punkten auf den BVB im November bis Ende März ein Rückstand von einem Punkt geworden war.

Kobel patzt, die Bayern legen konsequent nach

Das Spiel begann für die Dortmunder katastrophal, besonders für Torwart Kobel. Der trat nach einem Befreiungsschlag von Bayerns Dayot Upamecano aus der Hälfte der Bayern neben den Ball, der daraufhin ins Tor kullerte (13.). Wegen einer leichten Berührung Kobels zählte der Treffer auch offiziell als Eigentor. "Es war richtig, rauszukommen. Aber ich hab den Ball halt nicht getroffen" , sagte Kobel. "Das geht klar auf mich. Und dann sind wir krass ausgekontert worden. Das wird noch ein paar Tage weh tun."

Gregor Kobel tritt neben den Ball und leitet so den Treffer zum 1:0 ein

Die jederzeit überlegenen Bayern legten konsequent nach: Matthijs de Ligt verlängerte einen Eckball von Joshua Kimmich von der rechten Seite an den linken Pfosten, wo Müller den Ball mit dem Oberschenkel über die Linie drückte (18.).

Wenig später schoss Leroy Sané aus der Distanz, Kobel ließ den Ball vor die Füße von Müller abprallen, der zum 3:0 traf (23.) - der Traumstart für Tuchel ins Traineramt bei den Bayern war früh perfekt. Weitere Chancen hätten zu noch mehr Toren führen können, das Spiel wurde über weite Strecken eine Machtdemonstration der Bayern.

Bayern verlieren am Ende etwas die Entschlossenheit

Die Bayern blieben nach der Pause zunächst spielbestimmend. Sané flankte von rechts flach in den Strafraum, Kingsley Coman vollstreckte mit einer Grätsche entschlossen zum 4:0 (51.). Eric-Maxim Choupo-Moting traf noch per Seitfallzieher, eine knappe Abseitsposition sprach aber gegen das Tor (59.).

Dortmund machte zu spät Druck: Der kurz zuvor eingewechselte Serge Gnabry hatte Jude Bellingham gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Dortmunds Can sicher (72.). Die Bayern ließen mehrere gute Chancen aus, während Dortmund das zweite Tor erzielte: Malen traf in der 90. Minute auf Vorlage von Raphael Guerreiro. Am folgerichtigen Spielausgang änderte das Tor jedoch nichts mehr.

Dortmunds Emre Can (l.) mit Kingsley Coman von Bayern München

"Wir haben verdient verloren, jetzt sind wir wieder zwei Punkte hinten dran" , sagte Dortmunds Marco Reus nach der ersten Bundesliga-Niederlage seines Klubs 2023 im TV-Sender "Sky". "Wir sind in viele Konter gelaufen, Bayern hätte noch höher gewinnen können."

Bayern und Dortmund mit Chance auf das Halbfinale im DFB-Pokal

Beide Teams sind nun im Viertelfinale des DFB-Pokals im Einsatz. Bayern München empfängt am Dienstag (04.04.2023, 20.45 Uhr, live im Ersten) den SC Freiburg. Dortmund ist am Mittwoch bei RB Leipzig gefordert (20.45 Uhr).

Auch in der Bundesliga bekommt es der Rekordmeister mit Freiburg zu tun - diesmal am Samstag auswärts (15.30 Uhr). Dortmund spielt zur selben Zeit gegen den 1. FC Union Berlin.

Restprogramm Titelkampf Spieltag Bayern gegen Dortmund gegen 27 Freiburg (A) Union (H) 28 Hoffenheim (H) Stuttgart (A) 29 Mainz (A) Frankfurt (H) 30 Hertha (H) Bochum (A) 31 Bremen (A) Wolfsburg (H) 32 Schalke (H) Gladbach (H) 33 Leipzig (H) Augsburg (A) 34 Köln (A) Mainz (H)