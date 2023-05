3:0 in Augsburg Dortmund fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft Stand: 21.05.2023 19:25 Uhr

Borussia Dortmund hat Bayern Münchens Niederlage ausgenutzt und mit einem Sieg in Augsburg die Tabellenführung übernommen. Der BVB kann nun mit einem Heimsieg gegen Mainz 05 Meister werden.

Dortmund gewann am Sonntag (21.05.2023) mit 3:0 (0:0) beim FC Augsburg. Sebastien Haller (58., 84.) und Julian Brandt (90.+4) erzielten die Tore für den BVB. "Wir haben einen Riesenschritt gemacht" , sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN. "Aber wir haben noch ein Spiel, das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen."

Die Konstellation: Ein Sieg bedeutet den Titel

Dortmund hat es nun selbst in der Hand: Ein eigener Sieg am kommenden Samstag (27.05.2023, 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Mainz 05 würde den Titelgewinn bedeuten. Sollte der BVB das Spiel nicht gewinnen, wäre er darauf angewiesen, dass die Bayern beim 1. FC Köln ebenfalls nicht gewinnen.

Tabellenspitze vor dem letzten Spieltag Platz Team Tore Punkte 1. Dortmund 81:42 70 2. Bayern 90:37 68

Für den BVB wäre es die neunte deutsche Meisterschaft der Klubgeschichte nach 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011 und 2012.

Dortmund lange in Überzahl, aber erst am Ende souverän

In Augsburg war der BVB in der ersten Hälfte drückend überlegen, zur Pause stand aber ein 0:0. Karim Adeyemi (10.), Haller (21.) und Julian Brandt (33.) vergaben zunächst die besten Chancen. Augsburgs Felix Uduokhai sah in der 38. Minute die Rote Karte für eine Notbremse gegen Brandt, nach dem daraus resultierenden Freistoß traf Niklas Süle mit einem Kopfball den rechten Pfosten (40.).

Dortmunds Karim Adeyemi

Auch in Überzahl tat sich Dortmund gegen die Augsburger Defensive lange schwer. Emre Can traf mit einem Distanzschuss den Pfosten (54.). Erst ist in der 58. Minute gelang Haller das Tor, das Dortmund ganz nah an die Meisterschale brachte: Augsburgs Maximilian Bauer versprang der Ball im Zentrum, Haller schnappte sich die Kugel und traf zum 1:0 für den BVB.

Dortmund musste noch vor allem eine Situation überstehen: Augsburgs Irvin Cardona tauchte frei vor dem Tor auf, Torhüter Gregor Kobel parierte (63.). Der eingewechselte Marco Reus leitete dann aber das erlösende 2:0 ein: Er scheiterte an Schlussmann Tomas Koubek, aber Haller staubte ab (84.). Brandt erhöhte in der Nachspielzeit noch auf 3:0 (90.+4).

Dortmunder Fans in Augsburg

Augsburg noch nicht ganz gerettet und nun in Gladbach

Der FC Augsburg ist nun Tabellen-14. und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zum Abschluss der Saison spielt Augsburg bei Borussia Mönchengladbach.

Tabellenende vor dem letzten Spieltag Pl. Team Tore Pkt. 13. Hoffenheim 47:56 35 14. Augsburg 42:61 34 15. Stuttgart 44:56 32 16. Bochum 37:72 32 17. Schalke 33:67 31 18. Hertha 40:68 26

Augsburg braucht angesichts der Unterschiede in der Tordifferenz zu Bochum wohl noch einen Punkt, um sicher in der Bundesliga zu bleiben. Die relevanten Spiele für den Abstiegskampf am letzten Spieltag:

VfL Bochum - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim

Bor. M'gladbach - FC Augsburg

RB Leipzig - Schalke 04

VfL Wolfsburg - Hertha BSC