Malen hat eine gute Idee. Er legt den Ball per Hacke in den Strafraum, aber Adeyemi hat nicht damit gerechnet.

Augsburg spielt in den ersten Minuten sehr mannorientiert. Beim Anlaufen in der Dortmunder Hälfte spielen sie komplett im Eins-gegen-eins.

Augsburg taucht das erste Mal im Strafraum auf. Engels spielt den Ball flach von rechts in die Mitte. Süle klärt ungenügend in die Füße von Pedersen. Der Außenverteidiger schlägt nochmal eine Flanke, aber die Kugel geht ins Toraus.

Enrico Maaßen nimmt beim FCA drei Wechsel im Vergleich zum 2:3 in Bochum vor. Renato Veiga startet anstelle von Bauer in der Abwehrkette. Engels ersetzt Maier, nach abgesessener Gelbsperre, im Mittelfeld. Außerdem startet Yeboah anstelle von Berisha im Sturm.

Was spricht gegen einen Dortmunder Sieg? Die Auswärtsbilanz der Borussia ist in den vergangenen Wochen miserabel. Seit fünf Bundesligaspielen ist der BVB auf fremdem Platz sieglos. Außerdem taten sich die Dortmunder in den letzten Jahren in Augsburg immer wieder schwer. In den vergangenen vier Spielen beim FCA gab es für Dortmund zwei Niederlagen, ein Unentschieden und nur einen Sieg.