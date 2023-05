Große Chance für Borussia Dortmund Titel verspielt? FC Bayern verliert gegen RB Leipzig Stand: 20.05.2023 20:30 Uhr

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga eine Pleite gegen RB Leipzig kassiert. Es könnte die entscheidende Niederlage im Titelkampf gewesen sein.

Die Leipziger gewannen im Spitzenspiel des 33. Spieltages in der Münchner Arena vor 75.000 Zuschauer mit 3:1 bei den Bayern. Serge Gnabry (25.) hatte die Münchner in Führung gebracht, Konrad Laimer (65.), Christopher Nkunku (76.) und Dominik Szoboszlai (86.) trafen für die Sachsen.

In der Tabelle liegt der FCB nur noch einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB kann mit einem Sieg am Sonntag beim FC Augsburg die Tabellenspitze übernehmen. Die Leipziger bleiben mit 63 Punkten Dritter, haben vor dem letzten Spieltag aber einen Platz in der Champions League sicher.

Bayern nur 30 Minuten besser

Bayern-Trainer Thomas Tuchel beorderte Nationalspieler Leon Goretzka in die Startelf. Leroy Sané saß daher zunächst auf der Bank. Leipzig musste ohne Timo Werner auskommen. Der Nationalstürmer fehlte nach einer Erkältung. Für ihn begann André Silva.

Von Beginn an war es eine intensive Partie. Die Bayern hatten mehr Ballbesitz und damit auch mehr Kontrolle, doch auch die Leipziger spielten gut mit. Bis zur ersten richtig guten Torchance dauerte es aber bis zur 17. Minute. Da setzte sich Bayerns Kingsley Coman auf der rechten Seite schön durch und flankte in die Mitte, wo Goretzka den Ball aber nicht richtig traf. Kurz danach tauchte Thomas Müller nach feinem Pass von Joao Cancelo und Weiterleitung von Jamal Musiala frei vor Leipzig-Torwart Janis Blaswich auf, der behielt aber die Ruhe.

Dennoch: Die Bayern wurden stärker, und die Leipziger reagierten nur noch. In der 25. Minute war es dann passiert. Erneut ging es über die linke Seite, wo Cancelo prächtig mit Müller harmonisierte. Der passte dann auf Gnabry, der mit Tempo in den Strafraum zog und mit einem wuchtigen Schuss aufs kurze Eck abschloss. Wenig später traf Musiala nach Pass in den Rückaum von Coman nur das Außensetz.

Leipzig kommt schon vor der Pause besser ins Spiel

Bayern Torwart Yann Sommer bekam in der 34. Minute erstmals etwas zu tun. Da parierte der Schweizer Nationaltorwart einen Weitschuss von Dominik Szoboszlai. Da hatten die Bayern eine Flanke einfach nicht gut genug geklärt.

Für Leipzig war es der Startschuss in eine kurze Sturm-und-Drang-Zeit, denn wenig später hatten auch Christopher Nkunku und Dani Olmo gute Chancen zum Ausgleich, scheiterten aber jeweils an Sommer.

Die Bayern lösten das alles auf, indem sie dann selbst wieder mehr nach vorne spielten. Erst köpfte Coman völlig frei und ungehindert einen Kopfball am Tor vorbei, dann scheiterte Musiala mit einem Schuss an Blaswich. Mit einer verdienten, wenn auch knappen Führung der Bayern, ging es in die Pause.

FC Bayern gibt Spiel aus der Hand

Die zweite Halbzeit kam nur langsam in Fahrt. Beide Teams agierten auf Augenhöhe und neutralisierten sich. Das alles freilich auf hohem Niveau. Es waren die beiden Abwehrreihen, die das Spiel bestimmten.

Den Bayern kann man vorwerfen, in dieser Phase der Saison und im Angesicht der Meisterschaft, nicht mehr Initiative gezeigt zu haben, um aufs zweite Tor und die Vorentscheidung zu gehen. Stattdessen fiel der Ausgleich. Nach einer Ecke für die Bayern setzten die Leipziger einer überfallartigen Konter, den Laimer am Ende abschloss.

Zwei Elfmeter für Leipzig

Die Bayern verloren in der Folge die Kontrolle. In der 74. Minute foulte Benjamin Pavard Nkunku im Strafraum, Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte auf den Punkt, und der Franzose verwandelte selbst (76.).

Und es sollte noch schlimmer kommen. In der 85. Minute zeigte Aytekin erneut auf den Punkt, Noussair Mazraoui war der Ball an die Hand gesprungen, und diesmal verwandelte Dominik Szoboszlai souverän. Konsternierte und geschockte Bayern waren anschließend nicht mehr in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben.

Leipzig empfängt Schalke, Bayern in Köln

Am 34. Spieltag ist Leipzig im eigenen Stadion gegen den FC Schalke 04 gefordert (Samstag, 27.05.2023 um 15.30 Uhr). Bayern ist parallel zu Gast in Köln.