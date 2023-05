Am vorletzten Spieltag Bochum schießt Hertha BSC in die zweite Liga Stand: 20.05.2023 17:34 Uhr

Lucas Tousart brachte die Berliner in der 63. Minute in Führung, Keven Schlotterbeck glich in der Nachspielzeit aus. Nach dem Remis bleibt die Hertha mit 26 Punkten Tabellen-Letzter. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Zähler. Die Bochumer sind mit jetzt 32 Zählern Tabellen-15.

Hertha-Trainer Pal Dardai brachte für das Abstiegs-Endspiel den gebürtigen Berliner Kevin-Prince Boateng von Beginn an. Für ihn war es das letzte Spiel im Olympiastadion, nach der Saison beendet der 36-Jährige seine Karriere. Marton Dardai ersetzte den angeschlagenen Abwehrchef Marc Oliver Kempf in der Innenverteidigung. Maximilian Mittelstädt ersetzte Kapitän Marvin Plattenhardt. Bei Bochum rückte Kevin Stöger für den verletzten Konstantinos Stafylidis in die Startelf.

Die erste gute Chance in einer intensiven ersten Halbzeit vor 70.692 Zuschauern hatten die Bochumer. In der 5. Minute schlug Dominique Heintz einen Ball in die Spitze. Ivan Ordets legte den Ball quer auf Philipp Hofmann, der das Leder per Kopf nur knapp neben den rechten Pfosten setzte. Die Hertha versuchte es per Standards, doch Bochums Torwart Manuel Riemann war bei zwei Freistößen zur Stelle.

Den ersten großen Aufreger gab es nach knapp 20 Minuten. Da traf Dodi Lukebakio zum 1:0. Dem Treffer war aber ein Foul von Stevan Jovetic an Ordets vorausgegangen und Schiedsrichter Felix Brych kassierte das Tor nach einem Hinweis des VAR und Ansicht der TV-Bilder wieder ein.

Wenig später forderten die Bochumer vehement einen Strafstoß. Dardai hatte das Leder im Strafraum bei einem Zweikampf mit Christoper Antwi-Adjei den Ball an die Hand bekommen, doch der Pfiff blieb zurecht aus. Kurz darauf klärte Mittelstädt im Strafraum in letzter Sekunde mit einer perfekt gesetzten Grätsche gegen Takuma Asano.

Bochum wurde stärker und hatte kurz darauf die Riesenchance. Doch Hertha-Torwart Oliver Christensen parierte ganz stark einen wuchtigen Kopfball von Asano. Wenig später setzte Philipp Förster nach erneut guter Einzelaktion von Asano aus 16 Metern den Ball nur knapp neben den Pfosten.

Die Hertha reagierte. In der 39. Minute tauchte Lukebakio nach tollem Pass von Suat Serdar frei vor dem Bochumer Tor auf, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Riemann.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte sich die Frage: Wann geht die Hertha aufs Ganze? Die ersten Chancen ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nach dem Wiederanpfiff prüfte Marco Richter Torwart Riemann mit einem Schuss von rechts auf den kurzen Pfosten. Wenig später setzte Jovetic nach einer Richter-Flanke den Ball per Kopf nur knapp über das Tor. Und der Mann aus Montenegro hatte auch die dritte gute Chance, als er nach schöner Kombination den Ball über das Tor schlenzte.

Bochum tauchte nach rund einer Stunde mal wieder vor dem Berliner Tor auf. Dort sorgte Asano für mächtig Wirbel, sein Schuss aus der Drehung wurde aber geblockt.

Im Gegenzug hatte Lukebakio die Chance, sein Schuss wurde aber von Anthony Losilla abgewehrt. Und zwar zu Ecke. Und die führte dann zur Führung Lucas Tousart stiegt am höchsten und setzten den Ball per Kopf ins Tor.

Bochum antwortete. In der 68. Minute bewahrte Christensen sein Team vor dem Ausgleich, als er einen Kopfball von Asano aus kurzer Distanz stark mit einem Reflex parierte. Kurz danach verlängerte Hofmann eine Flanke von links auf den zweiten Pfosten, wo der gerade eingewechselte Gerrit Holtmann komplett frei stand und direkt aufs Tor feuerte. Sein Aufsetzer ging aber knapp am Kasten vorbei.

Dann wieder die Hertha, es ging hin und her. In der 78. Minute ging Lukebakio auf der rechten Seite frei durch. Riemann musste weit aus seinen Kasten kommen und ging dann ins Sprintduell mit dem schnellen Stürmer. Lukebakio war am Ende am Torwart vorbei, wurde im letzten Moment aber von Erhan Masovic per Grätsche gestoppt.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Bochums Keven Schlotterbeck und Berlins Chidera Ejuke trafen jeweils nur den Pfosten. Wenig später machte es Schlotterbeck dann besser und schickte Hertha ins Tal der Tränen. Bei einer Ecke in der nachspielzeit war es mit dem Kopf zur Stelle.

Hertha BSC in Wolfsburg, Bochum gegen Leverkusen

Am 34. Spieltag ist die Hertha zu Gast beim VfL Wolfsburg (Samstag, 27.05.2023 um 15.30 Uhr). Bochum empfängt zur gleichen Zeit Bayer 04 Leverkusen.