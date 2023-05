Bremen bleibt erstklassig Werder rettet sich gegen Köln über die Ziellinie Stand: 20.05.2023 17:34 Uhr

Werder Bremen hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. Am vorletzten Spieltag reichte dafür ein Remis gegen den 1. FC Köln.

Die Kölner Führung durch Steffen Tigges (36.) hatte Romano Schmid (73.) ausgeglichen. Durch das Unentschieden ist Bremen mit 36 Zählern raus aus dem Kampf um den Klassenerhalt.

Werder und Köln beginnen stark

Beide Teams hatten stark begonnen, doch das ansehnliche Niveau sank nach der ersten Viertelstunde zusehends. So fiel auch die Kölner Führung aus dem Nichts: Florian Kainz brachte den Ball von rechts maßgenau an den Fünfmeterraum, wo sich Steffen Tigges gegen den nur halbherzig agierenden Miloš Veljković behauptete und aus kurzer Distanz einnickte.

Weil das auch der Stand zur Pause war, gab es sogar vereinzelte Pfiffe von den Rängen. Denn von den Hausherren war offensiv nichts zu sehen, die Kölner waren über weite Strecken der ersten Hälfte spielbestimmend und verdienten sich so die Führung.

Bremen nach der Pause bemüht um den Ausgleich

Werder-Trainer Ole Werner reagierte mit zwei Wechseln auf die desaströse erste Halbzeit und wechselte Schmid und Christian Groß ein. Nur drei Minuten später war ein erneuter Tausch fällig, Mitchell Weiser musste mit Leistenbeschwerden den Platz verlassen.

Doch die Verunsicherung bei den Gastgebern hielt an, die Pfiffe wurden lauter. Coach Werner blieb kaum mehr übrig, als immer wieder selbst halbwegs gelungene Aktionen seiner Schützlinge zu beklatschen.

Köln verpasst es, die Führung auszubauen

Werder probierte zwar, sich auch offensiv zu behaupten. Aber gegen bedächtig agierende Kölner bringt das nur wenig Gefahr. Auf der anderen Seiten verpassen es die Gäste nachzulegen: Ein Zusammenspiel der eingewechselten Davie Selke und Dimitris Limnios endete im Querpass statt im gefährlichen Torschuss (70.).

So kam es, wie es kommen musste: Zunächst verpasst Jens Stage eine Riesenchance auf den Ausgleich (71.). Und dann traf später Werders Romano Schmid (73.), der am hinteren Pfosten nach einer Flanke lauerte und den Ball über die Linie drückte.

In der Schlussphase holten sich die Kölner war die Kontrolle über das Spiel nach und nach zurück, kam durch Selke noch zu einer guten gelegenheit (84.). Es passierte aber letztlich nicht mehr viel - und so wird es dieses Duell auch in der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga wieder geben.

Bremen an der alten Försterei

Am 34. Spieltag ist der SV Werder Bremen zu Gast beim 1. FC Union Berlin (Samstag, 27.05.2023 um 15.30 Uhr). Parallel dazu empfängt der 1. FC Köln den Rekordmeister Bayern München.