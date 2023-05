Freiburg schlägt Wolfsburg Perfekter Abschied - Petersen jubelt im letzten Heimspiel Stand: 19.05.2023 22:55 Uhr

Der SC Freiburg hat mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg seine Chancen auf die Champions League erhalten, Nils Petersen sorgte mit einem Tor in seinem letzten Heimspiel für große Emotionen. Wolfsburg bangt um das internationale Geschäft.

Durch das 2:0 (0:0) bleibt Freiburg im Rennen um Platz vier in der Tabelle. Den Platz in der Europa League hatte der SCF schon vorher sicher. Kapitän Christian Günter und Nils Petersen in seinem letzten Heimspiel sorgten für die Tore. "Manchmal soll man aufhören, wenn's am schönsten ist" , sagte Petersen bei DAZN. "Die sportliche Geschichte ist auserzählt. Ich freu mich, dass ich ein Teil von diesem Klub war."

Wolfsburg fiel dagegen zunächst auf Platz sieben zurück. Der könnte am Saisonende das Verpassen des Europapokals bedeuten, wenn Eintracht Frankfurt den Pokal gewinnt und hinter Platz sieben landet. Am letzten Spieltag (alle Partien Samstag, 27.05.2023 um 15.30 Uhr) spielt Freiburg bei Eintracht Frankfurt, Wolfsburg empfängt Hertha BSC.

Petersen: Tor nach Einwechslung im letzten Spiel

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte blieb auch die zweite Hälfte lange ohne Unterhaltungswert - bis Nils Petersen eingewechselt wurde. Im Stadion ein emotionaler Moment - sollte es doch der letzte Einsatz des langjährigen Freiburger Stürmers im heimischen Stadion sein.

Und die Geschichte des Spiels machte Petersen selbst komplett. Der ebenfalls eingewechselte Christian Günther hatte in der 71. Minute auf Vorarbeit von Roland Sallai durch einen von Wolfsburgs Sebastiaan Bornauw abgefälschten Schuss die Führung erzielt - dann legte Petersen nach: Nach einer flachen Hereingabe von Sallai musste Petersen am zweiten Pfosten nur noch den Fuß reinhalten (75.). Petersen traf noch ein zweites Mal (80.), den großen Jubel beendete der Video-Assistent, der im Spielaufbau korrekterweise ein Foul der Freiburg feststellte. "Es war zu verkraften für mich, da das erste Tor da war" , sagte Petersen.

Freiburgs Nicolas Höfler sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte - er leistete sich ein grobes Foul gegen Luca Waldschmidt.

Emotionaler Abschied von den Fans

Die Fans verabschiedeten Petersen mit einem Transparent: "Niemand ist größer als der Verein - aber du warst verdammt nah dran." Petersen, dessen Karriere von Carl Zeiss Jena über Energie Cottbus zunächst zu Bayern München und Werder Bremen geführt hatte, absolvierte seit 2015 mehr 200 Spiele für Freiburg. Auch Jonathan Schmid nahm Abschied. Er hatte lange mit eine Covid-19-Erkrankung zu kämpfen und musste mehr als fünf Monate aussetzen.

Neben Petersen und Schmid verabschiedete sich eine weitere Freiburger Legende. Stadionsprecher Claus Köhn gab seine Funktion nach 35 Jahren im Alter von 74 Jahren auf. In einem Abschiedsvideo richtete auch der frühere Bundestrainer Joachim Löw Worte an Köhn und sagte: "Für mich bist du eine Legende."