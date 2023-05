Union zittert um Königsklasse Hoffenheim macht Klassenerhalt fast perfekt Stand: 20.05.2023 18:32 Uhr

Die TSG Hoffenheim hat mit einem 4:2 (2:1) gegen Union Berlin am Samstag (20.05.2023) den Klassenerhalt in der Bundesliga quasi perfekt gemacht. Die Treffer für Hoffenheim erzielten Ihlas Bebou (22.), Doppelpacker Andrej Kramaric per Elfmeter (36.). Den Endstand stellten nochmals Kramaric und Munas Dabbur (90./90.+8.) her. Unions Danilho Doekhi (45.) sowie Aissa Laidouni (90.+4) verkürzten zweimal.

Hoffenheim hat nun 35 Punkte und liegt vor dem letzten Spieltag vier Zähler vor dem Relegationsrang. In der Tabelle sprangen die Hausherren auf Rang 13. Selbst bei einem Stuttgarter Sieg am Sonntag wären es drei Punkte und 24 Treffer Vorsprung - das ist quasi unmöglich zu verspielen.

"Es sind fast die Dämme gebrochen, obwohl wir am 33. Spieltag nur den Klassenerhalt geschafft haben", sagte Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen am Sportschau-Mikrofon. "Mit dem, für was wir stehen wollen, ist es nicht unser Anspruch." Aber es passiere Jahr für Jahr, dass Mannschaften in solche Situationen kommen. Umso mehr habe es das Team verdient, weil es diese Situation angenommen und bestanden habe.

Union Berlin muss dagegen noch bis zum letzten Spieltag um die Champions League kämpfen. Die Berliner liegen derzeit auf Rang vier mit 59 Zählern punktgleich mit dem SC Freiburg auf Platz fünf.

Unions Leite verhilft TSG zur Führung

Beide Teams starteten verhalten, in der Defensive standen die Mannschaften sicher. So passierte bis zur 22. Minute nichts Gefährliches - dann half Union Berlin bei der TSG-Führung ordentlich nach: Diego Leite köpfte viel zu kurz auf Torwart Frederik Rönnow zurück. Bebou spritzte dazwischen, umkurvte Schlussmann Rönnow und schoss zum 1:0 ein.

Zehn Minuten vor der Pause stand Schiedsrichter Christian Dingert im Fokus. Der Referee entschied nach Videostudium auf Elfmeter für Hoffenheim: Leite hatte Christoph Baumgartner gestoppt - eine umstrittene Entscheidung. Kramaric war das egal, er verwandelte sicher. Kurz vor der Pause schlug Union per Ecke zu, als Doekhi mit Wucht zum Anschluss köpfte.

Kramaric entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel übernahm Union die Spielkontrolle. Die Berliner versuchten, Druck aufzubauen, während die Gastgeber auf Konter setzten. Sheraldo Becker vergab mehrfach Gelegenheiten auf den Ausgleich (55./63.).

Danach passierte lange kaum etwas, die TSG verteidigte geschickt die ohnehin eher laschen Angriffsbemühungen der Unioner. Kurz vor dem Ende dribbelte sich der eingewechselte Dabbur in den Strafraum und bediente Kramaric mustergültig. Laidouni verkürzte noch einmal, Dabbur besorgte schließlich den Endstand mit dem letzten Konter.

Hoffenheim zu Gast in Stuttgart

Die TSG 1899 Hoffenheim beschließt die Saison auswärts in Stuttgart (Samstag, 27.05.2023 um 15.30 Uhr). Union Berlin empfängt zeitgleich den SV Werder Bremen.