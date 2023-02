Dortmund weiter perfekt in 2023 BVB-Stürmer Haller feiert Tor-Premiere gegen Freiburg Stand: 04.02.2023 17:20 Uhr

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga auch das vierte Spiel in diesem Jahr für sich entscheiden können. Beim 4:1 (1:1) gegen den SC Freiburg erzielte Sebastien Haller seinen ersten Pflichtspieltreffer für den BVB.

Das Duell der beiden Verfolger des FC Bayern München war in der Anfangsphase zunächst von Vorsicht geprägt. Der BVB und Freiburg neutralisierten sich, erwähnenswert war lediglich die frühe Gelbe Karte für Raphael Guerreiro (5.). Der Dortmunder Linksverteidiger hatte auch den ersten Torschuss, Gefahr kam bei seinem Versuch aus 14 Metern jedoch nicht auf (10.).

Früher Platzverweis hilft Dortmund - zumindest vorerst

Das Kartenspiel von Schiedsrichter Robert Schröder brachte dann erst richtig Aufregung in die Partie. Nach 16 Minuten verwies er Freiburgs Kiliann Sildillia nach einem Foul an Karim Adeyemi mit Gelb-Rot des Feldes - nur 73 Sekunden zuvor war der 20-Jährige verwarnt worden. Der perfekt ins Jahr gestartete BVB (neben Union Berlin das einzige Team mit neun Punkten aus den ersten drei Partien) numerisch im Vorteil - und das kurz danach auch in der Anzahl der Tore. Nach einem Eckball erzielte Nico Schlotterbeck aus spitzem Winkel das 1:0 und ließ SC-Keeper Mark Flekken dabei schlecht aussehen (26.).

In der Folge dominierte Dortmund die Partie, überrannte den Gegner aber keinesfalls. Freiburg gelang es, die Partie weiter eng zu gestalten und ließ lange keine allzu großen Chancen zu - und schlug dann tatsächlich selbst zu. Schlotterbeck und sein Abwehrkollege Niklas Süle patzten bei einem Angriff der Gäste und Lucas Höler schloss trocken aus 16 Metern zum Ausgleich ab (45.).

Der Moment, für den Haller gekämpft hat

So schwach der BVB sein Überzahlspiel im ersten Durchgang genutzt hatte, so blitzartig kam er aber auch aus der Halbzeitpause. Wieder war es eine recht unübersichtliche Situation, die die Gastgeber zum Erfolg verhalfen, in diesem Fall spitzelte Adeyemi den Ball an der vielbeinigen Freiburger Defensive vorbei ins lange Eck zum 2:1 (48.). Und drei Minuten später lag der Ball wieder im SC-Tor - und es war ein Treffer der besonderen Art.

Haller durfte erstmals ein Pflichtspieltor im Dortmunder Trikot bejubeln (51.). Nach einer Flanke von Guerreiro war der Stürmer, der nach überstandener Tumorerkrankung zum zweiten Mal in der Startelf stand, per Kopf erfolgreich. Und kurz darauf hätter auch einem weiteren Comebacker zum Erfolg verholfen. Marco Reus, der erstmals seit September von Beginn an dabei war, schoss nach Hallers Vorlage aber über den Kasten (53.), zwei weitere Minuten später knallte er den Ball aus kurzer Distanz an die Latte (55.).

Dortmund legt weiter nach

In der Folge wirkte es, als seien die ersten sechs Minuten der zweiten Halbzeit die entscheidenden dieser Partie gewesen. Dortmund nahm wieder einen Gang und die Torschützen Haller sowie Adeyemi aus dem Spiel, Freiburg wurde aufgrund der Unterzahl aber auch nicht gefährlich. Und Julian Brandt sorgte dann wohl für den Moment, der endgültig die Gegenwehr der Gäste beendete. Der Nationalspieler erzielte aus 22 Metern sehenswert das 4:1 (69.).

Es war aber noch nicht Schluss mit den schlechten Nachrichten für Freiburg. Nach 76 Minuten gab es noch ein weiteren Platzverweis, diesmal traf es aber keinen Spieler, sondern den Trainer. Christian Streich musste in die Katakomben, nachdem er sich offenbar zu vehement über die Entscheidungen von Schiedsrichter Schröder beschwert hatte.

Am Bildschirm hat sich der 57-Jährige dann den nächsten Gegentreffer ansehen müssen. Giovanni Reyna durfte recht ungestört einschieben (83.), für ihn war es schon der dritte Jokertreffer in diesem Jahr. Der amerikanische Nationalspieler sorgte damit auch für den Schlusspunkt in dieser Partie.

Beide Teams zunächst im DFB-Pokal gefordert

Bevor es mit dem Ligaalltag weitergeht, spielen beide Teams unter der Woche das Achtelfinale des DFB-Pokals. Freiburg ist dabei zu Gast in Sandhausen (Dienstag, 07.02.2023 um 18:00 Uhr) und Dortmund muss einen Tag später in Bochum bestehen (20:45 Uhr).

In der Bundesliga kämpft der BVB auswärts in Bremen um Punkte (Samstag, 11.02.2023 um 15:30 Uhr). Freiburg empfängt zur gleichen Zeit den VfB Stuttgart.