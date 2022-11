Nkunku und Olmo überzeugen Leipzig landet gegen Hoffenheim ersten Auswärtsdreier Stand: 05.11.2022 17:26 Uhr

RB Leipzig hat den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert und am Samstag (05.11.2022) die TSG Hoffenheim mit 3:1 (1:0) geschlagen. Christopher Nkunku (17./57.) und Dani Olmo (69.) schossen die Sachsen ins obere Tabellendrittel der Bundesliga. Georginio Rutter hatte zwischenzeitlich für Hoffenheim ausgeglichen (50.).

Zuletzt hatten bei Leipzig vor allem andere Themen für Schlagzeilen gesorgt: Viel drehte sich um die Verletzung von Stürmer Timo Werner und den angekündigten Rückzug von Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Ohne Werner, der auch die WM verpassen wird, wurde der Spanier Olmo von Trainer Marco Rose aufgeboten.

Leipzig deutlich spielbestimmend

Die Partie startete sehr verhalten: Nach 15 Minuten rückte der Fußball kurzzeitig wieder in den Hintergrund, als Grischa Prömel sich schwer verletzte und vom Platz getragen werden musste. Direkt im Anschluss gab es dann sportlich den ersten Jubel: Nkunku verwandelte einen direkten Freistoß zur RB-Führung. Werner-Ersatz Olmo verpasste anschließend das zweite Tor (23.).

Im Gegenzug hatte die TSG plötzlich die große Ausgleichschance, aber Janis Blaswich entschärfte den Abschluss von Georginio Rutter. Die Hoffenheimer Offensivaktion hatte jedoch Seltenheitswert, Leipzig agierte überlegen. Ein stark herausgespielter Olmo-Treffer wurde wegen einer Abseitsposition zu Recht nicht anerkant (31.). Marcel Halstenberg vergab die letzte RBL-Chance vor der Pause (45.).

RB kontert Rutter-Ausgleich

Für das erste Highlight in Durchgang zwei sorgte dann Rutter, der einen Angriff sehr sehenswert per Zidane-Trick einleitete, in den Strafraum sprintete und eine maßgenaue Flanke zum Ausgleich einköpfte. RB erhöhte sofort wieder den Druck, Nkunku nutzte einen Abstauber zur erneuten Führung.

Anders als im ersten Durchgang hielt die TSG nun aber dagegen. Das Spiel nahm dadurch deutlich mehr Fahrt auf: Hoffenheim rannte an, die Gäste setzten auf Konter. Einer davon führte zum Erfolg: Der starke Olmo zog aus 20 Metern ab und traf traumhaft in den oberen linken Winkel. Hoffenheim probierte es weiterhin offensiv. Der eingewechselte Fisnik Asllani köpfte knapp vorbei (85.) - es war die letzte gefährliche Aktion der Partie.

Leipzig empfängt Freiburg zum Spitzenspiel

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga fordert RB Leipzig zu Hause die starken Freiburger (Mittwoch, 09.11.2022 um 20.30 Uhr). Hoffenheim muss zur gleichen Zeit in Frankfurt antreten.