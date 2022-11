Gegen den VfB Stuttgart Erst furios, dann lahm: Mönchengladbach müht sich zum Sieg Stand: 04.11.2022 22:27 Uhr

Starker Beginn und dann viel Leerlauf: Borussia Mönchengladbach hat sich nach kurzer Durstrecke gefangen und einen 3:1(2:1)-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart gefeiert.

Die Gladbacher beendeten damit im Freitagabendspiel (04.11.2022) eine Serie von drei Pflichtspiel-Niederlagen. Für die VfBer gilt weiterhin: Auf fremden Plätzen ist nicht viel zu holen. Stuttgart wartet im Kalenderjahr 2022 noch immer auf einen Auswärtssieg.

Nationalspieler Jonas Hofmann (4.) und Goalgetter Marcus Thuram (20.) brachten die Fohlen früh in Führung. Tiago Tomás gelang vor der Pause der Anschlusstreffer (35.). Den Schlusspunkt setzte "Joker" Patrick Hermann in der Nachspielzeit.

Traumstart für Hofmann

Die Borussia hatte sich offenbar viel vorgenommen, nachdem es in den vergangenen Wochen nicht rund lief. Besonders gut aufgelegt: Alassane Pléa. Der Franzose hatte viel Platz auf seiner linken Seite, und den nutzte er. Bereits in der vierten Minute zirkelte er einen Flankenball passgenau in die Mitte, wo Hofmann den Ball aus vollem Lauf herrlich einschoss. Für Hofmann war es ein Traumstart in diese Partie nach seiner dreiwöchigen Verletzungspause.

Die Borussia spielte weiter mit viel Schwung nach vorne, hatte gute Chancen durch Ramy Bensabaini und Pléa, aber auch Glück, dass Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nach 20 Minuten Bensebaini auf dem Feld ließ. Der Algerier hatte sich mit einem heftigen Ellbogenschlag VfB-Innenverteidiger Waldemar Anton vom Leib gehalten.

Jonas Hofmann brachte Gladbach gegen Stuttgart früh in Führung.

Pléa, der Initialzünder

Bei der nächsten guten Aktion war wieder Pléa der Initialzünder. Er spielte einen wunderbaren Außenrist-Pass in die Zentrale auf Marcus Thuram, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und Florian Müller im Stuttgarter Tor per Flachschuss überwand (26.). Für Thuram war es bereits der neunte Treffer in dieser Saison.

Der VfB, bei dem Offensivspieler Silas Katompa auf der Bank blieb, ließ sich vom frühen Rückstand aber nicht beirren. Auch bei den Schwaben lief viel über die linke Seite. Dort leitete Borna Sosa den Anschlusstreffer ein. Seinen Pass nahm Tiago Tomás auf. Der Portugiese entledigte sich mit geschickter Drehung seines Gegenspielers Marvon Friedrich und verkürzte auf 1:2 (35.). Schon zur Pause hatten die Zuschauer im Borussia-Park eine unterhaltsame Abendvorstellung erlebt.

Sippels Knie rettet die Führung

So schwungvoll wie noch in Durchgang eins ging es allerdings nicht weiter auch weil Pléa nicht mehr so zum Zuge kam wie noch zu Beginn. Beide Mannschaften sparten mt risikoreichen Aktionen. Während beim VfB weiterhin Gefahr von der linken Seite ausging, vor allem dann, wenn Chris Führich in Strafraumnähe kam, taten die Gladbachern so gut wie gar nichts mehr im Spiel nach vorne.

Gut 20 Minuten vor Schluss brachte Stuttgarts Trainer Michael Wimmer Silas Katompa für den wirkungslosen Luca Pfeiffer, um die Offensive zu beleben. Doch auch der schlaksige Konogolese konnte nicht viel bewegen. Und dennoch hätten die Stuttgarter fast den Lucky Punch gesetzt. Einen Ball von Serhou Guirassy wehrte Gladbach-Keeper Sippel jedoch famos mit dem Knie ab und durfte anschließend die Glückwünsche der Mitspieler entgegennehmen.

Groß war der Jubel auch bei Patrick Herrmann, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit vorrangig eingewechselt wurde, um Zeit von der Uhr zunehmen. Dann nutzte der Routinier aber die letzte Aktion des Spiels, lief mit dem Ball auf das Stuttgarter Tor und schloss präzise ins lange Eck ab - sein erstes Saisontor und ein seltener Glücksmoment für den Ur-Gladbacher.

Gladbach in Bochum, Stuttgart gegen die Hertha

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach in Bochum zu Gast (Dienstag, 08.11.2022 um 20.30 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt der VfB Stuttgart die Hertha aus Berlin.