Zwei VAR-Einsätze Brandt sichert BVB gegen Hoffenheim die Spitze Stand: 25.02.2023 17:27 Uhr

Borussia Dortmund hat mit einem Auswärtssieg über die TSG 1899 Hoffenheim vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Dabei stand auch der VAR zweimal im Fokus.

Am Samstag (25.02.2023) setzte sich der BVB in Sinsheim mit 1:0 (1:0) durch. Torschütze des Tages war der formstarke Julian Brandt (43.), der bereits sein viertes Tor im vierten Spiel in Serie feiern konnte. Durch den Erfolg zieht Dortmund zunächst vorbei an Rekordmeister Bayern München und steht mit 46 Punkten an der Tabellenspitze. München und Union Berlin (beide 43 Zähler) treffen am Sonntag (17.30 Uhr) im direkten Duell aufeinander.

Hoffenheim mutig, BVB sortiert sich erstmal

BVB-Trainer Edin Terzic stellte im Vergleich zum 4:1-Heimsieg über Hertha BSC auf gleich fünf Positionen um, unter anderem wurde Karim Adeyemi (Muskelfaserriss im Oberschenkel) durch Sébastien Haller ersetzt.

In der Arbeit gegen den Ball verwunderte es also nicht, dass sich der BVB gegen mutige Hoffenheimer erstmal sortieren musste. Es fehlte der TSG in ihrer Drangphase aber an Ideen im letzten Drittel, so dass BVB-Torhüter Gregor Kobel lange auf eine erste Prüfung wartete. Gefordert wurde er erst bei einer Doppelchance Christoph Baumgartners und Ozan Kabaks (17.).

Dortmund erarbeitet sich klares Chancenplus

Nach der TSG-Drangphase hatte Dortmund aber das klare Chancenplus, gab im ersten Durchgang 14 Torschüsse ab, Hoffenheim nur zwei. So scheiterte Haller zweimal an 1899-Torhüter Oliver Baumann (34., 35.).

Folgerichtig durfte der BVB noch vor dem Pausenpfiff die Führung bejubeln. Brandt verlängerte mit dem Rücken einen Freistoß von Marco Reus entscheidend. Dortmund drückte plötzlich, aber die auf einmal überforderte TSG rettete sich in die Halbzeitpause.

VAR-Verwirrung: Zwei Szenen, zwei Bewertungen

Der zweite Durchgang stand im Zeichen des VAR. Zwangsläufig im Mittelpunkt: Schiedsrichter Martin Petersen, der zwei ähnliche Szenen unterschiedlich bewertete.

Zunächst ging im Zweikampf mit Dortmunds Emre Can TSG-Mann Kevin Akpoguma zu Boden. Petersen entschied auf Freistoß. Anhand der Videosequenz ließ sich jedoch klar erkennen, dass Can Akpoguma im Strafraum klar an der Hacke traf. Petersen entschied in der Folge aber, das reiche gar nicht für ein ahndungswürdiges Foul: Es gab deshalb Schiedsrichterball.

Der zweite VAR-Einsatz machte das vermeintliche 2:0 durch Dortmunds Marius Wolf zunichte. Wieder war der Grund der Überprüfung ein klarer Kontakt an der Ferse, BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck hatte in der Entstehung des Tores Ihlas Bebou getroffen. Diesmal ahndete Petersen dies folgerichtig als Foul und pfiff den BVB-Treffer zurück.

Dortmund rettet Führung ins Ziel

In der Schlussphase bot die Partie einen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Dabei wäre auch ein Remis für die TSG möglich gewesen, die in Hälfte zwei mehr Torschüsse abgab.

Joker Fisnik Asllani hatte die ganz große Chance zum Ausgleich (85.). Aber auch Dortmunds Jude Bellingham traf noch den Pfosten (90.+3).

BVB bittet zum Spitzenspiel, TSG in Mainz

Zum Auftakt des 23. Spieltags empfängt Borussia Dortmund unter Flutlicht RB Leipzig zum Topspiel (Freitag, 20.30 Uhr). Hoffenheim ist derweil in Mainz gefordert (Samstag, 15.30 Uhr).