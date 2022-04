Dortmund wirkte deutlich beeindruckt. Die körperlich sehr präsenten Gäste machten den Schwarz-Gelben das Leben schwer - und legten nach. Erneut leitete Laimer nach einem Ballgewinn ein. Eine Nkunku-Hereingabe wehrte die Borussia-Abwehr noch ab, doch der von Can abgefälschte Laimer-Nachschuss aus 20 Metern saß.

RB-Defensive stark

Der zweite Treffer zog Dortmund bis zur Pause den Stecker. Leipzig, das in der Rückrunde erst acht Gegentore kassiert hat, verteidigte weiter clever und intensiv. So ging es auch in den zweiten 45 Minuten weiter.

Der BVB versuchte, den dichten Mittelblock der Gäste über die Außen zu knacken, aber die RB-Abwehr hielt. Und dann setzte das Team von Trainer Domenico Tedesco den nächsten Stich: Der überragende Laimer legte im Strafraum mit der Hacke auf Nkunku ab, der mit einem Schuss ins rechte Eck zum 3:0 sein 16. Saisontor erzielte.

Starke Leipziger Serie

Von diesem weiteren Nackenschlag erholte sich das Team von Trainer Marco Rose nicht. Leipzig zog seine Linie konsequent bis zum Schlussspfiff durch und ließ sich auch durch Mahlens Treffer im Aschluss an eine Ecke nicht mehr beeindrucken. Im Gegenteil: Olmo machte im Gegenzug auf Pass von Nkunku mit einem Schuss unter die Latte zum 4:1 alles klar. RB verdiente sich am Ende souverän den fünften Sieg in jetzt sieben ungeschlagenen Ligaspielen.

Dortmund muss in der Liga schon am Freitag wieder ran (08.04.2022, 20.30 Uhr), Gegner ist der VfB Stuttgart. Leipzig tritt zunächst am Donnerstag im Europa-League-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo an und spielt dann am Sonntag (19.30 Uhr) in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim.

Quelle: db