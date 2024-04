Bochum verpasst Befreiungsschlag Kölns Joker sorgen für irre Wende im Abstiegskampf Stand: 06.04.2024 17:25 Uhr

Es drohte schon ganz gewaltig der Gang in die 2. Liga - doch dann kamen Steffen Tigges und Luca Waldschmidt. Die Joker bescherten dem 1. FC Köln am Samstag (06.04.2024) einen überlebenswichtigen 2:1 (0:0)-Sieg gegen den VfL Bochum.

Bis zur 90. Minute hatte es so ausgesehen, als würde der Rückstand auf Rang 15 auf acht Punkte heranwachsen, auf Platz 16 auch noch auf vier Zähler. Dann retteten die beiden Tore in der Schlussminute und in der Nachspielzeit die Hoffnungen. Nun ist es wieder ein Punkt auf den 16. Platz, während Bochum mit nur noch vier Zählern vor Köln wieder voll im Abstiegskampf steckt.

Köln mit starkem Start und Pech am Ende

Dabei trat Köln entsprechend der Ansage von Trainer Timo Schultz zu Beginn so auf, als wolle das Team unbedingt den ersten Sieg nach zwei Monaten einfahren. Doch Manuel Riemann parierte erst gegen Linton Maina (13.), dann schoss Sargis Adamyan ein wenig zu hoch (14.) und später rettete Keven Schlotterbeck im letzten Moment vor dem einschussbereiten Davie Selke (18.).

Erst nach dieser Drangphase meldete sich Bochum mit einem Volleyschuss von Anthony Losilla in der Offensive an (22.) - diese Gelegenheit sorgte allerdings für einen Bruch im Spiel. Es folgten viele Zweikämpfe, lange Bälle - und wenig Fußball. Abstiegskampf pur. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Eric Martel aber noch die Möglichkeit, das 1:0 zu erzielen, Bernardo fälschte seinen Schuss aber gerade noch am eigenen Tor vorbei (45.+1).

Passlack hat das Glück, das Köln fehlt

Kurz nach der Pause kam dann der Moment, der die Kölner Abstiegsängste enorm befeuerte. Ein langer Ball leitete mal wieder einen Bochumer Angriff ein, in dessen Folge Felix Passlack im FC-Strafraum an den Ball kam und das Glück hatte, dass sein Schuss im Tor landete - das 1:0 für Bochum (53.). Und aus der Chance, den direkten Klassenerhalt wieder ins Visier zu nehmen, wurde die große Sorge vor dem Gang in die 2. Liga.

Köln war nun noch mehr in der Pflicht und rannte an - und hatte Pech. Faride Alidou dribbelte sich in den Bochumer Strafraum und kam zum Abschluss, wie in der ersten Halbzeit fälschte Bernardo ab, diesmal ging der Ball an den Pfosten (69.).

Als dann alles darauf hindeutete, dass Köln mit vier Punkten Rückstand auf Platz 16 in die letzten sechs Saisonspiele gehen muss, sorgte ein unglaublicher Doppelschlag von zwei Jokern für neue FC-Hoffnungen. Erst wuchtete Steffen Tigges nach einer Ecke den Ball per Kopf ins Netz (90.), kurz darauf war auch Luca Waldschmidt ebenfalls per Kopf zur Stelle (90.+3). Ekstase im Kölner Stadion, Tränen der Freude und Erleichterung - und plötzlich jede Menge Hoffnung beim FC.