Dortmund verliert Platz 4 Sieg beim BVB - Stuttgart auf dem Weg in die Champions League Stand: 06.04.2024 20:36 Uhr

Die Cinderella-Story geht weiter: Der VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund zum dritten Mal in dieser Saison besiegt. Dank des 1:0 (0:0)-Erfolgs am Samstag (06.04.2024) steht das Team, das in der Vorsaison noch in der Relegation den Klassenerhalt sichern musste, in der Fußball-Bundesliga vor der Qualifikation für die Champions League. Der BVB verlor dagegen Platz vier an RB Leipzig.

Der FC Bayern München hatte zuvor mit seiner 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim eine neue Tür für den VfB Stuttgart geöffnet: Mit einem Sieg bei Borussia Dortmund konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit dem Rekordmeister gleichziehen. Nun war nicht "nur" die Champions League für das Überraschungsteam der Saison greifbar, sondern sogar die Vizemeisterschaft möglich.

BVB diesmal deutlich stärker gegen Stuttgart

Doch anders als in den beiden vorherigen Partien im Bundesliga-Hinspiel (2:1) und Achtelfinale im DFB-Pokal (2:0) schafften es die Stuttgarter diesmal nicht, Dortmund ihr Spiel aufzuzwingen und den amtierenden Vizemeister zu dominieren. So hatte Emre Can mit einem Schlenzer aus 22 Metern die erste Chance des Spiels und zwang Alexander Nübel zu seiner ersten starken Tat (13.).

Der VfB hatte es schwer, sich durch die starke BVB-Defensive, die zuletzt in München (2:0) die Null gehalten hatte, zu kombinieren, hatte dann aber doch die große Möglichkeit zum 1:0. Nach einer Flanke von Maximilian Mittelstädt kam Serhou Guirassy aus fünf Metern völlig frei zum Kopfball, der Stürmer konnte den Ball aber nicht kontrollieren und verfehlte das Tor deutlich (25.).

Viel näher am Torerfolg war dagegen der BVB in Person von Karim Adeyemi - doch dann rettete Nübel mit seiner zweiten Parade. Nach einem langen Ball von Mats Hummels stürmte Adeyemi, der in München in der vergangenen Woche das 1:0 erzielt hatte, alleine auf den VfB-Keeper zu - doch der fuhr blitzartig seinen rechten Fuß aus und lenkte den Schuss am Pfosten vorbei (31.). 0:0 zur Pause, und Stuttgart konnte sich dafür bei Nübel bedanken.

Guirassy steht wieder goldrichtig

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit bestimmte dann sogar Dortmund, wobei der VfB die erste gute Chance hatte. Jamie Lewewling kam nach einer Flanke von Chris Führich aus acht Metern unbedrängt zum Abschluss, sein Volley verfehlte den BVB-Kasten allerdings sehr deutlich (50.).

Als Vollstrecker fehlte es Leweling an Genauigkeit, dafür glänzte er dann als Vorbereiter. Denn eine scharfe Hereingabe des Außenstürmers leitete die Stuttgarter Führung ein. Guirassy bekam den Ball von der rechten Seite zugespielt und versenkte ihn aus sieben Metern (64.). Gregor Kobel war zwar noch dran, konnte den Gegentreffer aber nicht verhindern. Und so hatte der VfB mit 60 Punkten in diesem Moment tatsächlich genauso viele wie der FC Bayern.

Schlotterbeck verschießt BVB-Punkt

Während es für Stuttgart ein Tor war, das dazu befähigt, von noch mehr zu träumen, war es für Dortmund ein großer Rückschlag. Denn durch den 4:1-Erfolg von RB Leipzig beim SC Freiburg am Nachmittag rutschte das Team von Trainer Edin Terzic durch das 0:1 auf Rang fünf ab - am Ende der Saison würde das das erste Verpassen der Champions League nach acht Teilnahmen in Folge bedeuten.

In der 80. Minute hätte Nico Schlotterbeck sein Team allerdings wieder zurück auf den so wichtigen vierten Platz schießen müssen. Nübel hatte zunächst einen Kopfball von Mats Hummels pariert, dessen Innenverteidiger-Kollege jagte den Nachschuss allerdings aus drei Metern über das Tor.

Stuttgart mit sieben Punkten Vorsprung

Es war die letzte Chance, die sich der BVB auf den Ausgleich herausspielen konnte. So verlor Dortmund, das am Mittwoch (10.04.2024) im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf Atletico Madrid trifft, auch die dritte Partie der Saison gegen Stuttgart und geht am kommenden Samstag (13.04.2024, 15.30 Uhr) als Fünfter ins nächste Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Der VfB bestreitet wieder die Partie am Samstagabend, diesmal gegen Eintracht Frankfurt. Mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf die Plätze vier und fünf ist den Stuttgartern, die seit zehn Ligaspielen ungeschlagen sind, in dieser Form die Champions League kaum noch zu nehmen.