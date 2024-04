9. Angelo Stiller Stuttgart Gelbe Karte für Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Angelo Stiller hetzt hinter dem flinken Karim Adeyemi her, greift mehrfach nach dessen Arm, das geht so über 20, 30 Meter, bis der Pfiff ertönt. Seine dritte Gelbe Karte der Saison hat sich Stiller fraglos verdient.

8. Inzwischen also sind nun such die Borussen im Spiel angekommen. Zielstrebiger aber wirken die Gäste. Jetzt wird Jamie Leweling rechts in die Box geschickt, schlägt dort einen Haken. Sein Linksschuss wird abgeblockt und zur Ecke geklärt. Diese bringt im Anschluss nichts ein.

6. Karim Adeyemi sucht den Weg in den Sechzehner und dann den Kontakt zum Bein von Maximilian Mittelstädt. Der Stuttgarter aber zieht die Haxe da gerade noch rechtzeitig zurück. So geht der Fall des Dortmunders etwas ins Leere. Einen Elfmeter kann das nicht geben. Von VAR-Seite gibt es auch keine Einwände gegen die Entscheidung von Feldschiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck.

5. Dann bietet sich Dortmunds Julian Ryerson auf rechts etwas Platz. Dem Norweger gehen dann aber die Ideen aus. Auch fehlt der Mumm, zielstrebig nach vorn zu gehen. So endet der Angriff, noch eher der richtig begonnen hat.

3. Stuttgart beginnt äußerst selbstbewusst, ist viel am Ball und deutet damit an, hier ein sehr aktiver Teil des Spiels sein zu wollen. Die Borussen hingegen müssen fürs Erste hinterherschauen und -laufen.

2. Frühzeitig erarbeiten sich die Gäste einen Eckstoß. Auf der rechten Seite schreitet Chris Führich zur Tat. In der Mitte muss sich Serhou Guirassy vom Tor weg bewegen, um zum Kopfball zu gelangen, bringt dann aber nicht genug Druck und Präzision rein.

1. Spielbeginn

In Dortmund feiert man heute das 50-jährige Bestehen des Westfalenstadions, jetzt Signal Iduna Park. Der Fußballtempel wurde am 2. April 2974 eröffnet. Die Choreografie auf den Rängen ist eindrucksvoll.

Während der laufenden Spielzeit treffen beide Klubs nun bereits zum dritten Mal aufeinander. Bisher stehen zwei Siege des VfB zu Buche – beide daheim errungen. Die Hinrundenpartie vom 11. Spieltag ging mit 2:1 an die Schwaben, die Anfang Dezember im Achtelfinale auch noch die Pokalsaison des BVB beendeten (2:0). Für den letzten Borussen-Erfolg müssen wir lediglich anderthalb Jahre zurückschauen. Im Oktober 2022 gewannen die Schwarz-Gelben im Signal Iduna Park mit 5:0. Bliebe noch die Frage nach dem letzten Stuttgarter Auswärtssieg in Dortmund. Der stammt vom Dezember 2020 und fiel mit 5:1 ebenfalls deftig aus. Das kostete damals übrigens Lucien Favre den Trainerjob und Edin Terzić übernahm anschließend erstmals das Kommando bei den Westfalen.

Wenn es um eine Serie ohne Niederlage geht, da hat Stuttgart noch mehr zu bieten. Klammern wir das Pokal-Aus Anfang Februar im Leverkusen aus (2:3), dann ist der VfB neun Bundesligaspiele ungeschlagen (sieben Siege). Die letzte Pleite fing man sich im Januar auswärts beim VfL Bochum ein (0:1). Seither haben die Schwaben alle vier Gastspiele in der Liga gewonnen – in Freiburg (3:1), in Darmstadt (2:1), in Wolfsburg (3:2) und in Hoffenheim (3:0).

Ziehen wir die Rückrundentabelle zurate, um eine Aussage über die derzeitige Form zu treffen, da hilft uns das kaum weiter. Hier stehen beide Vereine tatsächlich punktgleich auf Platz zwei (BVB) und drei (VfB). Dortmund hat zuletzt fünf Pflichtspiele am Stück gewonnen. Darunter befanden sich die Heimspiele gegen Eindhoven (2:0) und Frankfurt (3:1). In bester Erinnerung ist natürlich der starke Auftritt am vergangenen Samstag in der Allianz Arena. Dort bezwangen die Westfalen den FC Bayern München mit 2:0. Auf der Suche nach der letzten Niederlage müssen wir in den Februar zurückschauen, da kassierte man hier im Signal Iduna Park gegen Hoffenheim ein 2:3.

Mit Blick auf die Tabelle vor diesem 28. Spieltag hat hier der Vierte den Dritten zu Gast. Beide Mannschaften sind durch vier Punkte voneinander getrennt. Es geht darum, sich unter den Top 4 zu halten, schließlich ist längst nicht sicher, ob einer der beiden zusätzlichen Plätze zur reformierten Champions League tatsächlich an die Bundesliga gehen wird. Noch ist Deutschland im dafür maßgebenden UEFA-Einjahres-Ranking (aktuelle Europapokalsaison) Zweiter, doch insbesondere die Engländer drängeln von hinten gewaltig. Nach Leipzigs Sieg am Nachmittag in Freiburg, ist Dortmund aktuell nur noch Fünfter, benötigt zumindest einen Punkt, um wieder an den Sachsen vorbeiziehen zu können.

Im Vergleich zum 2:0-Sieg vor einer Woche in München nimmt Edin Terzić zwei Wechsel vor. Torwart Alexander Meyer tritt wieder ins zweite Glied, nimmt genauso auf der Bank Platz wie Felix Nmecha. Beide müssen weichen, weil der zuletzt angeschlagene Gregor Kobel und der gesperrte Marcel Sabitzer wieder fit sind und in die Dortmunder Startelf rücken. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 3:3 gegen Heidenheim ebenfalls zwei Veränderungen. Anstelle von Waldemar Anton (Gelbsperre) und Mahmoud Dahoud (Bank) beordert Sebastian Hoeneß heute Atakan Karazor und Jamie Leweling in die Stuttgarter Anfangsformation.