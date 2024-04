Klarer Sieg in Freiburg Leipzig bleibt auf Kurs Königsklasse Stand: 06.04.2024 17:32 Uhr

Mit einem 4:1 (2:0) am Samstag (06.04.2024) gegen Freiburg hat RB Leipzig die Chance auf die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison gewahrt. In Freiburg erzielten Amadou Haidara (2.), Lois Openda (18./44.) und Benjamin Sesko (54.) die Tore. Vicenzo Grifo (59.) verkürzte für den SC Freiburg noch.

Leipzig hat nun 53 Zähler auf dem Konto und liegt punktgleich Borussia Dortmund, das auf Platz fünf rangiert, auf Platz vier. Der BVB empfängt zum Topspiel des Tages den VfB Stuttgart. Die Europa League hat RB bei 14 Punkten Vorsprung bereits fast sicher. Freiburg könnte sich ebenfalls noch international qualifizieren. Sollte nach der Saison Platz sieben reichen, hat der SC derzeit nur elf Tore Rückstand auf den FC Augsburg. Dieser spielt am Sonntag noch bei der TSG Hoffenheim.

Haidara sorgt für frühe Führung

Die Partie begann mit einem Blitzstart für die Gäste: Nur 60 Sekunden waren gespielt, da war der neu in die Startelf gekommene Haidara nach einer Hereingabe von rechts zur Stelle. Die Sachsen bestimmten auch in der Folge die Partie: Sesko (11.) verpasste eine scharfe Flanke nur knapp. Openda machte es kurze Zeit später besser – einen Schuss aus rund 20 Metern verwandelte er unten links.

Der SC kam gegen die hoch pressenden Gäste weiterhin nicht zurecht und hatte nach 25 Minuten Glück, dass Openda nicht den dritten RB-Treffer nachlegte. Nach über einer halben Stunde meldeten sich die Gastgeber offensiv an, Günter wurde geblockt. Nur eine Minute später gab es dann einen Hinweis vom Videos-Assistenten.

Freiburg vergibt Elfmeter

Bei einer Ecke spielte Haidara die Kugel mit der Hand. Folgerichtig entschied Schiedsrichter Daniel Siebert nach Ansicht der Bilder auf Elfmeter. Doch Lucas Höler traf nur die Latte und vergab die große Anschlusschance. Dann wurde es noch bitterer für die Schwarzwälder: Openda sorgte nach einem Fehler von Yannik Keitel noch vor der Pause für die Vorentscheidung.

Sesko mit der Entscheidung für RB

Nach dem Seitenwechsel überließ Leipzig den Freiburgern etwas mehr den Ball, schlug dann jedoch erneut zu: Einen Konter vollendete Sesko nach klugem Querpass zum vierten RB-Tor. Immerhin konnte Grifo mit einer schönen Einzelaktion den Ehrentreffer für den SC erzielen.

Danach verflachte die Partie zusehends. Erst eine Viertelstunde vor Schluss endstand wieder Gefahr: Roland Sallai scheiterte mit einem Kopfball an der Latte. In der Scglussphase hätte Openda fast noch das fünfte Tor der Gäste erzielt. Der Ball rauschte aber knapp am linken Pfosten vorbei.

SC in Darmstadt, Leipzig bei den Wölfen

Leipzig empfängt am kommenden Spieltag am Samstag (13.04.2024) um 15.30 Uhr den VfL Wolfsburg. Freiburg reist einen Tag später zum SV Darmstadt 98. Anstoß ist ebenfalls um 15.30 Uhr.