13. Freiburg erarbeitet sich einen Eckstoß, aber Gregoritsch findet keinen Mitspieler. Höler nimmt dann auch noch den zweiten Ball zu unsauber an, sodass es keinen Abschluss mehr gibt. Bislang ist es wirklich überhaupt nicht das Spiel der Breisgauer.

11. Die Schwarzwälder geraten defensiv immer wieder in die Bredouille. Erneut hat Loïs Openda auf dem rechten Flügel viel zu viel Platz. Benjamin Šeško verpasst die scharfe Hereingabe von der Grundlinie aus nur denkbar knapp.

9. Amadou Haïdara hat nach seiner abgegoltenen Gelbsperre richtig Lust auf Fußball, schüttelt erst Michael Gregoritsch und dann auch noch Maximilian Eggestein ab, ehe er satt mit rechts aus 20 Metern abzieht. Der Ball rauscht jedoch deutlich über die Querlatte hinweg.

7. Lukas Kübler schleudert einen Einwurf von rechts hoch in die gegnerische Box, wo Willi Orbán aber im Luftduell gegen Michael Gregoritsch die Oberhand behält. Prompt rollt der Konter der Sachsen, aber im Zwei-gegen-Eins zögert Xavi Simons letztlich viel zu lange mit dem Abspiel auf Benjamin Šeško. Als es dann kommt, kann Manuel Gulde die Kugel mit der Hüfte abfangen.

5. Die Schwarzwälder starten nun mit einer sehr großen Hypothek in dieses ohnehin schon komplizierte Heimspiel. Noch ist der Sport-Club überhaupt nicht im Spiel angekommen und läuft dem Geschehen in den ersten Minuten komplett hinterher.

2. Amadou Haïdara Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Amadou Haïdara

Traumstart für die Gäste! Henrichs wird nicht attackiert und kann Openda auf dem rechten Flügel in die Tiefe schicken. Dessen Hereingabe findet am ersten Pfosten Haïdara, der gut fünf Meter vor dem Freiburger Tor den Fuß reinhält und das Leder unhaltbar für Atubolu im langen Eck versenkt. RB Leipzig führt früh mit 1:0.

1. Anpfiff im Europa-Park Stadion. Die Schwarzwälder spielen heute in Rot-Weiß. Die Gäste aus Sachsen sind ganz in Blau gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die Bilanz schlägt indessen in Richtung der Sachsen aus. RB Leipzig gewann zehn der bisherigen 19 Pflichtspiele gegen den SC Freiburg (fünf Remis, vier Niederlagen) und blieb zuletzt inklusive DFB-Pokal in zehn aufeinanderfolgenden Aufeinandertreffen mit den Schwarzwäldern ungeschlagen (sechs Siege, vier Remis). Beim letzten Sieg der Breisgauer in diesem Duell saß am 26. Oktober 2019 noch Julian Nagelsmann auf der Trainerbank der Roten Bullen. Gegen keinen anderen Bundesligisten wartet der SCF dermaßen lange auf einen weiteren Sieg wie gegen RBL.

RB Leipzig steht defensiv deutlich besser. Die Sachsen ließen in 27 Ligaspielen nur 32 Gegentore zu und behielten bereits neun Mal eine Weiße Weste. Beides kann lediglich der in eigenen Sphären schwebende Spitzenreiter Leverkusen toppen (19 Gegentreffer, zwölf Zu-Null-Spiele). Aber: Auswärts haben die Roten Bullen in ihren letzten zehn Bundesliga-Partien ausnahmslos immer auch mindestens einen Gegentreffer zugelassen.

Freiburg hofft heute darauf, die Durststrecke im Europa-Park Stadion beenden zu können. Erstmals seit Dezember 2020 (damals fünf) blieben die Breisgauer vor heimischer Kulisse wieder in vier Bundesliga-Heimspielen in Folge sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen). Sage und schreibe elf Gegentreffer gab es überdies in diesen vier Partien – und damit genauso viele wie in den ersten neun Bundesliga-Heimspielen der Saison 2023/24 insgesamt (ebenfalls elf).

Nach drei gewonnenen Ligaspielen in Folge kam RB Leipzig letzten Samstag trotz einem Expected-Goals-Wert in Höhe von 2.75 nicht über ein 0:0 gegen Mainz 05 hinaus. Marco Rose vollzieht daraufhin heute zwei Veränderungen an seiner Startformation: Christoph Baumgartner und Kevin Kampl rotieren auf die Bank. Neu kommen dafür Benjamin Šeško und Amadou Haïdara (nach abgegoltener Gelbsperre) rein.

Schauen wir gleich zu Beginn auf die Aufstellungen, die soeben veröffentlicht wurden. Der SC Freiburg siegte letzten Samstag auswärts bei Gladbach mit 3:0. Christian Streich sieht infolgedessen wenig Handlungsbedarf. Der Übungsleiter der Schwarzwälder schickt exakt die gleiche Elf erneut von Anfang an aufs Feld.

Es handelt sich um die Neuauflage des Endspiels des DFB-Pokals 2021/22, wenn der SC Freiburg (8.) RB Leipzig (5.) empfängt. Obwohl sie tabellarisch sehr eng beieinander liegen, trennen stolze 14 Punkte die beiden Teams. Während die Roten Bullen noch auf die Qualifikation für die UEFA Champions League hoffen, haben auch die Schwarzwälder zumindest die Conference League noch mit einem Auge im Blick.