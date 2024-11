Neuer Job beim DFB Arno Michels wird Chefausbilder Stand: 28.11.2024 15:18 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat in Arno Michels den langjährigen Assistenten von Trainer Thomas Tuchel als Ausbilder der Pro Lizenz dazugeholt. Der 57-Jährige erhielt einen ab 1. Januar 2025 gültigen Vierjahresvertrag, wie der DFB am Donnerstag mitteilte.

Während Tuchel sich also bald daran macht, die Titelflaute der englischen Nationalmannschaft zu beenden, übernimmt eine seiner engsten Weggefährten eine wichtige Ausbildungsstelle beim Verband. "Ich freue mich sehr über die Zusage von Arno Michels, beim DFB die Ausbildung der Pro Lizenz mitzugestalten" , sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig.

"Arno verfügt über eine sehr große Erfahrung im Trainerbereich aus gleich drei europäischen Topligen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die Erlebnisse und Erkenntnisse dieser Zeit einzubringen, bedeutet einen großen Mehrwert." Michels galt gerade in Tuchels Anfangszeiten beim FSV Mainz 05 als der Schattenmann, der dem intelligenten, aber ungeduldigen Chef half, eine bessere Balance zu finden.

Der Vater von Zwillingen verstand sich dabei immer als Helfer im Hintergrund. Am Bruchweg trafen sich die beiden meist schon zwei Stunden vorher zur Organisationsbesprechung, und es kam oft genug vor, dass sie bis zu vier Stunden in den späten Abend hinein über Aufstellung, Training oder Grundsätzliches brüteten.

Daniel Niedzkowski wird Assistent bei Brighton & Hove Albion

Der extrem von Tuchel beeinflusste Michels fördert künftig die vom DFB ausgebildeten Trainer und Trainerinnen im Hochleistungsbereich und tritt die Nachfolge von Daniel Niedzkowski an, der zu Brighton & Hove Albion in die Premier League wechselt. Dort wird der 47-Jährige Assistent des deutschen Trainers Fabian Hürzeler.

Niedzkowski hatte im Frühjahr 2018 die Leitung des Fußballlehrer-Lehrgangs beim DFB übernommen, nachdem zuvor Frank Wormuth von 2008 bis 2028 diesen Part an der Hennes-Weisweiler-Akademie beim DFB geleitet hatte, ehe ihn der Job bei Heracles Almelo reizte. Der 64-Jährige trainiert inzwischen den FC Groningen.

Im Januar beginnt der neue Lehrgang

Michels ist seit langem fast untrennbar an Tuchels Seite gewesen. Gemeinsam mit ihm war er mehr als 13 Jahre nach dem Mainzer Beginn noch bei Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und dem FC Bayern München tätig. Tuchel hatte seine Einstellung stets zur Bedingung gemacht.

Unter anderem gewannen beide gemeinsam die Champions League und nationale Meisterschaften. "Das Tätigkeitsfeld passt sehr gut zu meiner nächsten Lebensphase, in der ich bewusst eine neue Position einnehmen möchte: Weg vom Tagesgeschäft eines Vereinstrainers sehe ich mich in der Rolle des Mentors und Ausbilders" , sagte Michels, der im Januar zusammen mit Markus Reiter am DFB-Campus in Frankfurt den ersten Lehrgang leiten wird.