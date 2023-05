Eishockey-WM USA fegen Ungarn vom Eis Stand: 14.05.2023 14:08 Uhr

Das US-Nationalteam hat sich bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland für das Duell mit Deutschland warmgeschossen. Auch Rekordweltmeister Kanada hatte keine Probleme.

Die Amerikaner, die zum Auftakt Titelverteidiger Finnland mit 4:1 entzaubert hatten, fegten am Sonntag (14.05.2023) in Tampere Aufsteiger Ungarn mit 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) vom Eis und gehen als Tabellenführer der Gruppe A in das Spiel am Montag gegen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Nachdem die Ungarn überraschend durch Istvan Sofron (5. Minute) in Führung gegangen waren, sorgten Alex Tuch (7.), Nick Bonino (19., 24.), Cutter Gauthier (34.), Connor Mackey (42.), Rocco Grimaldi (45.) und Luke Tuch (57.) für klare Verhältnisse. Schon bei der WM-Generalprobe am vergangenen Dienstag in München hatten die Amerikaner beim 6:3 gegen das deutsche Team gezeigt, dass im Kampf um die Medaillen mit ihnen zu rechnen ist.

Kanada startet schwach, gewinnt aber ungefährdet

In der Gruppe B in Riga tat sich Rekordweltmeister Kanada ein wenig schwerer. Gegen Aufsteiger Slowenien setzte sich die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland nach schwachem Start mit 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) durch und verbuchte ebenso wie der Nachbar nach zwei Spielen die Maximalausbeute von sechs Punkten.