NHL Serie der Oilers reißt, Ottawa tief in der Krise

Die Siegesserie von Leon Draisaitls Edmonton Oilers in der NHL ist bei den Columbus Blue Jackets gerissen. Tim Stützles Ottawa Senators kassierten die sechste Pleite in Folge.

Edmonton verlor nach fünf Siegen in Folge 2:4 bei den Columbus Blue Jackets, Draisaitl legte das zwischenzeitliche 1:3 durch Zach Hyman (22.) auf, den Fehlstart ins Spiel mit drei Gegentoren im ersten Drittel konnten die Oilers nicht mehr aufholen. Die Oilers belegen in der Pacific Division weiter Rang zwei.

Die NHL besteht aus vier Divisions, die jeweils ersten drei Teams erreichen sicher die Playoffs. Hinzu kommen die vier punktbesten dahinterstehenden Teams unabhängig von ihrer Platzierung in der Division - zwei aus dem Osten, zwei aus dem Westen. Die insgesamt 16 Teams spielen dann in den Playoffs den Stanley-Cup-Sieger aus.

NHL in Aufregung: "Trade Deadline" rückt näher

In der Liga läuft derzeit auch die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Am Freitagabend (08.03., 21 Uhr MEZ) endet die "Trade Deadline". Üblicherweise geht es auf dem Transfermarkt erst in den letzten Stunden richtig hoch her, erst wichtige Spielerwechsel gab es aber schon.

Die Edmonton Oilers, das Team von Draisaitl, holten Adam Henrique und Sam Carrick von den in dieser Saison schwachen Anaheim Ducks für den Angriff. Die Carolina Hurricanes verpflichteten Jake Guentzel von den Pittsburgh Penguins, was den Markt in Bewegung brachte. Ein weiterer prominenter Wechsel war der von Verteidiger Noah Hanifin von den Calgary Flames zu den Vegas Golden Knights.

Ottawa mit Stützle in der Krise, Tarasenko geht

Der russische Stürmer Wladimir Tarasenko verlässt derweil die Ottawa Senators zu den Florida Panthers. Er war in dem Team in dieser Saison für 17 Tore und 24 Assists verantwortlich. Fernab des Transfermarkts befinden sich die Senators mit Tim Stützle weiter tief in der Krise. Das Team kassierte mit einem 3:4 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings die sechste Niederlage in Folge und bleibt Tabellenletzter der Central Division.

Kevin Fiala von den Los Angeles Kings (Mitte) feiert ein Tor gegen Ottawa.

Die Senators erleben eine katastrophale Saison. Die Teamführung wurde im November für einen missglückten Transfer eines Spielers nach Anaheim aus dem Jahr 2021 bestraft und verwirkte so einen Erstrunden-Draftpick. Ein anderer Spieler wurde wegen verbotener Aktivitäten bei Sportwetten gesperrt. Für die Senators geht es im Zuge der Trade Deadline also vor allem darum, eine Wende einzuleiten.

Nico Sturm geriet mit seinen San Jose Sharks unter die Räder: Beim 2:7 gegen die New York Islanders blieb er ohne Torbeteiligung. San Jose hat als abgeschlagener Tabellenletzter der Pacific Division keine Chance mehr auf die Play-offs. Auch John-Jason Peterka kassierte mit den Buffalo Sabres eine Niederlage. Der deutsche Stürmer blieb beim 2:4 bei den Nashville Predators ohne Scorerpunkt, sein Team liegt nach der dritten Niederlage in Serie im Rennen um die Playoff-Plätze bereits ein gutes Stück zurück.