Final-Playoffs in der NHL Nächster Sieg - Edmonton Oilers verkürzen gegen Florida Stand: 19.06.2024 07:36 Uhr

Die Hoffnung von Eishockey-Star Leon Draisaitl auf den ersten Titel mit den Edmonton Oilers lebt weiter. Die Kanadier gewannen bei den Florida Panthers mit 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) und verkürzten in der Finalserie ("Best of Seven") auf 2:3.

Spieler des Spiels war Connor McDavid, der an vier Toren der Oilers direkt beteiligt war. Zunächst brachte Connor Brown Edmonton im ersten Drittel in Unterzahl in Führung (6.). Im Mitteldrittel bauten Torjäger Zach Hyman (22.) mit seinem 15. Playoff-Treffer und McDavid (25.) die Führung aus. Matthew Tkachuk (27.) konnte für Florida verkürzen. Doch Corey Perry (32.) stellte den Drei-Tore-Abstand nach toller McDavid-Vorarbeit wieder her. Nur 14 Sekunden später traf Evan Rodrigues für die Panthers.

Draisaitl ohne Scorerpunkt

Im Schlussdrittel verteidigten die Oilers nach dem Anschlusstreffer von Oilver Ekman-Larsson (45.) die Führung und kamen in der Schlussminute zu mehreren Chancen, das Spiel zu entscheiden, nachdem Florida seinen Torhüter Sergej Bobrowski vom Eis genommen hatte. Das gelang dann McDavid mit seinem zweiten Treffer des Abends. Der Kanadier steht nun bei 42 Torbeteiligungen in den diesjährigen Playoffs, nur Wayne Gretzky und Mario Lemieux gelangen jemals mehr.

Draisaitl blieb hingegen ohne Scorerpunkt und spielt in den Finals nach seiner beeindruckenden Serie zu Beginn der Playoffs mit 13 Partien in Serie mit mindestens einer Torbeteiligung offensiv nur eine Nebenrolle.

Spiel sechs in Edmonton

"Die Jungs haben sich sehr reingehängt, es ist nicht einfach, in diesem Stadion zu gewinnen, aber wir standen mit dem Rücken zur Wand und haben einen Weg gefunden", sagte Matchwinner McDavid: " Wir glauben aneinander. Wir glauben daran, dass wir es schaffen können, und wir können alles schaffen. Wir haben zusammengehalten, es war eine beeindruckende Leistung von allen."

Spiel sechs findet in der Nacht zu Samstag in Edmonton statt. Bislang konnte nur eine Mannschaft einen 0:3-Rückstand im Endspiel um den Stanley Cup noch drehen, die Toronto Maple Leafs kämpften sich 1942 gegen die Detroit Red Wings zurück.