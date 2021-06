Kunsturn-DM: Elisabeth Seitz schreibt deutsche Turngeschichte

Im "Fotofinish" und mit einer couragierten Leistung am Boden fing Seitz im letzten Moment die bis dahin führende Chemnitzerin Pauline Schäfer noch ab. Mit 53,50 Punkten lag die 27-Jährige am Ende nur ein Zehntel vor der ehemaligen Schwebebalken-Weltmeisterin, Rang drei ging an Titelverteidigerin Sarah Voss aus Köln (53.00).

Auch Pauline Schäfer in Top-Form

Doch neben Seitz durfte sich auch Schäfer als Gewinnerin fühlen. Ungeachtet der Turbulenzen um ihre ehemalige Trainerin Gabi Frehse spulte die 24-Jährige scheinbar ungerührt ihre Programme ab und ist in dieser Verfassung eine ernsthafte Olympia-Kandidatin.

Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der Olympiatickets fällt bei einer zweiten und letzten Qualifikation am 12. Juni (13.30 Uhr) in München. In der Olympiahalle sind noch die besten zwölf Athletinnen von Dortmund startberechtigt.

sid/dpa/red | Stand: 03.06.2021, 19:08