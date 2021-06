Am Samstag zeigte Oswald mit der Top-Ausbeute von 360 Punkten, warum an ihn derzeit kein anderer Trial-Athlet herankommt. Mit seinem 20-Zoll-Rad leistete er sich in keiner Sektion auch nur einen einzigen Fehler.

sid/dpa/red | Stand: 05.06.2021, 12:39