Geräteturnen am Samstag Youngster Mousichidis überraschend zu Doppel-Gold Stand: 08.07.2023 15:28 Uhr

Große Überraschung bei den Bodenturnern: Der deutsche Jugendmeister Daniel Mousichidis hat sich am Samstag (08.07.2023) jetzt auch zum Titelträger bei den Männern gekrönt.

Als das goldene Ergebnis auf der Anzeigetafel eingeblendet wurde, war der gerade erst 18-Jährige völlig perplex. Es huschte zwar immer wieder mal ein kurzes Lächeln über sein Gesicht, dann wieder abgelöst durch Kopfschütteln.

So richtig glauben, konnte der Schützling von Waldemar Eichorn nicht, was da gerade Wirklichkeit geworden war: Mit 13,966 Punkten hatte er die Konkurrenz in Düsseldorf souverän für sich entschieden und seinen ersten Titel bei den Männern eingefahren.

Silber für Eder, Wörz holt Bronze

Mit einer Klasse-Kür am Boden ließ der Jugend-Europameister von 2022 in München seinen Gegnern am Ende keine Chance: Timo Eder turnte mit 13,600 Punkten auf den Silberrang, Daniel Wörz (13,333) sicherte sich Bronze.

Knapp verpasst hat Daniel Wörz den Sprung auf das Podium (13,066), die Medaillenkandidaten Nils Matache und Nick Klessing stürzten und landeten abgeschlagen auf den Rängen fünf und sechs.

Mia Neumann springt zu Gold

Im Sprung-Wettbewerb der Frauen sahen die Zuschauer in Düsseldorf anschließenmd eine spannende Konkurrenz. Gold ging nach zwi sehenswerten Versuchen an Mia Neumann vom Dresdner SC, neben ihr auf dem Podium landeten Karina Schönmaier mit Silber nach einer etwas verwackelten Landung und Salina Bousmayo, die sich über Bronze freute.

Für Mia Neumann war der Titel eine Premiere, Karina Schönmaier vergab die Goldchance, als sie ausgerechnet bei ihrem Lieblingssprung patzte.

Mousichidis siegt auch am Pauschenpferd

Beflügelt von Boden-Gold legte Daniel Mousichidis dann am Pauschenpferd eine gute halbe Stunde später das nächste Gold nach, beinahe mit dem identischen Ergebnis aus seiner Bodenkür.

13,900 Punkte reichten mit drei Zehnteln Vorsprung zum Titel vor Pascal Brendel und Nils Dunkel (13,533) - und diesmal war bei der Ergebnisverkündung auch viel mehr Freude als Anspannung spürbar.