Gerätturnen Turn-Hoffnung Brendel gewinnt Königstitel Stand: 07.07.2023 20:01 Uhr

Erster deutscher Meistertitel für Pascal Brendel: Nach Rang 14 im Vorjahr holte er in diesem Jahr in Düsseldorf Gold im Mehrkampf. In einem Herzschlagfinale fiel die Entscheidung erst am letzten Gerät.

Die große deutsche Turn-Hoffnung Pascal Brendel hat bei den Finals in Düsseldorf die Kunstturn-Königsdisziplin gewonnen. Im Mehrkampf gewann der erst 19-Jährige am Freitag (07.07.2023) Gold.

Entscheidung am letzten Gerät

Die Entscheidung für den Wetzlarer fiel bei der letzten Übung am Reck: Brendel zeigte mit 13,766 Punkten die zweitbeste Vorstellung, sein ärgster Verfolger Nils Dunkel stürzte dagegen, kam nur auf 11,700 Punkte und fiel so noch auf Rang drei zurück. Brendel gewann den Sechskampf aus Boden, Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren und Reck mit 80,031 Punkten. Silber sicherte sich Nick Klessing aus Halle/Saale mit 79,164 Punkten vor seinem Teamkollegen Dunkel (77,965 Punkte).

Altmeister Toba wird nur Fünfter

Nicht um die Medaillen mitkämpfen konnte der 32-jährige Routinier Andreas Toba. Der Hannoveraner ging mit Problemen am linken Schlüsselbein an den Start und konnte nur am Reck überzeugen. An allen anderen Geräten schaffte er es aber nicht in die Top 3, mit 77,530 Punkten wurde er so nur Fünfter.

Titelverteidiger Dauser schaut nur zu

Komplett auf einen Start verzichtete Titelverteidiger Lukas Dauser. Der 30-jährige Olympia-Zweite und Vize-Weltmeister legte eine Regenerationspause ein, um bei der WM im Herbst in Antwerpen und bei Olympia 2024 in Paris am Start sein zu können.