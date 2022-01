Skispringen

Es sind extreme Gefühlswelten, die das deutsche Team gerade durchlebt. Die einen sind zufrieden, die anderen hadern. Der Wechsel zwischen Enttäuschung, Ratlosigkeit und Freude geht manchmal schneller als gedacht. So wie bei Markus Eisenbichler: Bei der Generalprobe in Engelberg war er noch stark am Zweifeln, belegte nur die Plätze 27 und 35. Jetzt kehrt bei der Tournee das Selbstbewusstsein wieder zurück: In Oberstdorf wurde Eisenbichler Siebter, in Garmisch-Partenkirchen sogar Zweiter.

Die Gesamtwertung sei ihm aber „ extrem wurscht “. Dass er zurzeit Vierter ist, erfuhr er am Sonntagmorgen in einer Presserunde des DSV erst durch einen Journalisten. " Ich schaue von Sprung zu Sprung, weil bei mir im Moment alles Arbeit und kein Selbstläufer ist ", sagte Eisenbichler mit leichten Augenringen und gab zu, dass er trotz seines Erfolgs nicht so gut geschlafen habe.