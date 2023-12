Finale der Vierschanzentournee in Gefahr? Lawinenabgang an Skischanze in Bischofshofen Stand: 19.12.2023 11:29 Uhr

Am 6. Januar soll in Bischofshofen traditionell das finale Springen der Vierschanzentournee stattfinden. Doch jetzt hat ein Lawinenabgang die Schanze stark beschädigt.

Es ist ein Bild der Zerstörung an der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Aufgrund des Regens der vergangenen Tage hatte sich eine Lawine gelöst und den oberen Bereich des Absprunghangs stark beschädigt. Die Netze, die den Schnee aufhalten sollten, seien zu schwach gewesen, erklärt Thomas Wallner vom Skiclub Bischofshofen im Gespräch mit den österreichischen TV-Sender ORF.

Reparatur gestaltet sich schwierig

Die Zuggurte, mit denen die Netze auf dem Beton an der Schanze befestigt waren, sind ausgerissen. Die Reparatur, die seit dem Montag läuft, gestaltet sich schwierig. "Das Problem ist, dass die Gurte unter der Matte montiert sind", verdeutlicht Wallner. Im Sommer könne man so etwas sehr gut machen, doch jetzt sei die Schwierigkeit, "dass das komplett vereist ist" und dementsprechen "nicht so optimal zum Arbeiten". Auch der Schnee im Schanzenauslauf muss mit Baggern abtransportiert werden.

Vierschanzentournee nicht in Gefahr

Der Präsident des Vereins, Manfred Schützenhofer, gibt sich trotzdem zuversichtlich. "Es ist alles am Laufen und sollte in zwei, drei Tagen wieder anders ausschauen." Damit wäre auch das letzte Springen der Vierschanzentournee, das traditionell am Dreikönigstag in Bischofshofen stattfindet, nicht in Gefahr. Die Qualifikation findet einen Tag früher statt. Bis 5. Januar muss die Schanze also spätestens wieder betriebsbereit sein.