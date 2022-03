Das Amen in der Kirche, das Happy End in Hollywoodfilmen, der Bayern-Dusel - es gibt wenig Dinge, die so zuverlässig eintreffen wie die Leistungen von Karl Geiger. Bei der Skiflug-WM in Vikersund wurde der Oberstdorfer zwar als Weltmeister entthront. Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Teamwettbewerb darf der 29-Jährige aber auf ein fulminantes Saisonfinale hoffen. Ins Duell um den erstmaligen Gewinn des Gesamt-Weltcups mit dem Japaner Ryoyu Kobayashi geht Geiger jedenfalls mit psychologischem Aufwind.

Am Sonntag (13.03.2022) platzte endlich der Knoten. Mit seinem letzten Sprung des Wochenendes vom "Monsterbakken" in Vikersund sicherte Geiger dem DSV-Team nicht nur die Silbermedaille. Er fand auch endgültig sein Fluggefühl wieder. Geiger flog und flog. Und als er schließlich bei 238,0 Metern landete, brach die unbändige Freude regelrecht aus ihm heraus. Und die Erleichterung.

Mit "ganz feiner Klinge"

"Ich lege mich fest: Der Flug von Geiger war eine Sensation, vielleicht der beste des ganzen Wochenendes mit den Bedingungen" , kommentierte ein ebenso euphorisierter Sportschau-Experte Sven Hannawald. Und in der Tat hatten der neue Weltmeister Marius Lindvik (Norwegen) wie auch die starken Slowenen um Timi Zajc, Anze Lanisek oder Peter Prevc bei ihren weitesten Sätzen bessere Bedingungen.

Von einer "ganz feinen Klinge" sprach hinterher Bundestrainer Stefan Horngacher, Kumpel Markus Eisenbichler nannte den Flug "eine Granate ". Geiger selbst genoss den Moment, wollte seine eigene Leistung aber wie gewohnt nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen.

Der Teamplayer muss auf sich schauen

Nach außen gab der Allgäuer also den Teamplayer. Wie es in ihm drin aussieht, kann man nur vermuten. Sicher ist: Geiger dürfte mit viel Selbstvertrauen zu den abschließenden Weltcups auf den Flugschanzen in Oberstdorf und Planica fahren. Speziell bei ihm zuhause in Oberstdorf könnte er den Heimvorteil nutzen und sich in der Gesamt-Weltcup-Wertung wieder am Japaner Ryoyu Kobayashi vorbeischieben.