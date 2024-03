Slalom-Weltcup in Are Nach Verletzung - Shiffrin zaubert bei ihrem Comeback Stand: 10.03.2024 11:04 Uhr

Als wäre sie nie verletzt gewesen: Mikaela Shiffrin hat am Sonntag (10.03.2024) im ersten Lauf des Slaloms in Are (Schweden) die Bestzeit hingelegt. Und das in ihrem ersten Rennen nach längerer Pause.

Sechs Wochen war die Amerikanerin aufgrund einer Innenbandverletzung ausgefallen und ging Startnummer fünf ins Rennen. Schon vor dem Start erstaunlich: Shiffrin nahm sich kaum Zeit zur Konzentration, ließ sich ihre Ski wenige Sekunden vor dem Beginn noch freiklopfen, trat an und stieß sich sofort auf die Piste ab. Auf der merkte man ihr zwar die Pause an, trotz einiger Fehler schaffte sie es aber, die bis dahin führende Michelle Gisin (Schweiz) um 0,02 Sekunden zu verdrängen.

Dürr noch mit Podest- und Siegchancen

Eine Vorentscheidung um den Rennausgang ist jedoch noch nicht gefallen. Denn Shiffrin hat nicht nur auf Gisin lediglich den Hauch eines Vorsprungs, sondern auch auf ein paar weitere Verfolgerinnen - zu denen auch Lena Dürr gehört.

Die DSV-Athletin beendete den ersten Durchgang als zweite Starterin als Vierte mit nur 0,24 Sekunden Rückstand auf Shiffrin. Um einen Podestplatz zu erreichen, müsste Dürr 0,13 Sekunden auf Zrinka Ljutic (Kroatien) aufholen.

" Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist sehr eng da vorne bei uns vieren, das wird ein richtig spannender zweiter Durchgang. Ich bin aber erstmal zufrieden, dass ich es so runtergebracht habe, der Hang verzeiht einem keine Fehler ", sagte Dürr im Sportschau-Interview.

Shiffrin vor Slalom-Gesamtsieg

Die 32-Jährige ist auch die einzige, die zumindest theoretisch noch Shiffrin die kleine Kristallkugel im Slalom abnehmen könnte. Trotz ihrer langen Pause ging die ewige Rekordsiegerin im Ski Alpin mit einem Vorsprung von 188 Punkten auf Dürr in Are an den Start - für die Deutsche müsste es also sowohl in Schweden als auch beim Weltcupfinale nächste Woche in Saalbach Hinterglemm ideal laufen und Shiffrin praktisch ausscheiden.

So sieht alles danach aus, dass die Amerikanerin in Are wenigstens die Gesamtwertung im Slalom für sich entscheiden wird. Im Gesamtweltcup muss Shiffrin wegen ihrer Verletzungspause - und weil sie in Saalbach die Speeddisziplinen auslassen wird - Lara Gut-Behrami den Vortritt lassen.