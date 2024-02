Ski alpin in Palisades Tahoe Odermatt vor nächstem Rekord im Riesenslalom Stand: 24.02.2024 19:51 Uhr

Schier unbeirrt nimmt Marco Odermatt seinen siebten Sieg im siebten Riesenslalom in diesem Winter ins Visier. Der Schweizer könnte in Palisades Tahoe (USA) die nächste Bestmarke aufstellen. Daran wird auch Alexander Schmid wohl nichts mehr ändern, der keinen guten ersten Lauf erwischte.

Odermatt zauberte am Samstag (24.02.2024) in Kalifornien wie so oft in dieser Saison einen Traumlauf in den Schnee. Sein Vorsprung vor dem zweiten Durchgang (22 Uhr im BR-Livestream) beträgt allerdings nur 0,15 Sekunden auf den Norweger Henrik Kristoffersen.

Daneben lässt River Radamus die Herzen in Palisades Tahoe aktuell höher schlagen. Der Lokalmatador hat als Dritter (+0,78 Sekunden) beste Chancen auf sein überhaupt erstes Weltcup-Podest. Filip Zubcic (Kroatien), Odermatts ärgster Widersacher in der Disziplinwertung, folgt als Vierter (+0,87 Sekunden). Dahinter liegen die Verfolger bereits mit mindestens einer Sekunde Rückstand im Hintertreffen.

Nur Kristoffersen kommt an Odermatt ran

Manuel Feller, der es in diesem Winter bereits zweimal im Riesenslalom auf das Podest geschafft hatte, eröffnete das Rennen. Was seine Zeit wert war, sollte sich direkt im Anschluss zeigen, als Odermatt die Piste in Angriff nahm. Mit wohldosierten Schwüngen und einer idealen Linie im Steilhang deklassierte der Weltcup-Dominator seinen Kontrahenten direkt um 1,79 Sekunden - Welten im alpinen Skirennsport.

Allerdings spricht auch Kristoffersen noch ein Wörtchen um den Tagessieg mit. Der Norweger schaffte es vor allem in den steilen Passagen an Odermatt dranzubleiben und hält sich damit alle Chancen für das Finale offen. Dass Odermatt und Kristoffersen im zweiten Durchgang noch Gefahr von hinten droht, scheint eher unwahrscheinlich. Hinter ihnen tat sich der Großteil der Konkurrenz mit der fordernden Piste schwer und muss bereits auf größere Patzer des Führungsduos hoffen.

Schmid im Hintertreffen

Auch Alexander Schmid konnte aus deutscher Sicht keine Akzente setzen und hat sich um eine gute Ausgangsposition vor dem zweiten Lauf gebracht. Der 29-jährige Parallel-Weltmeister erwischte eine durchwachsene Fahrt und fand zu kaum einem Zeitpunkt die Ideallinie auf der eisigen Piste. Zwar kam er an den Schlüsselstellen gut durch, musste dafür aber auch an Tempo einbüßen. Damit fehlen ihm als 17. bereits 2,34 Sekunden auf Odermatt. Auch Fabian Gratz (+3,14 Sekunden) liegt bereits deutlich zurück.

Odermatt auf Rekordjagd

Mit einem Sieg in Palisades Tahoe würde Odermatt auch den nächsten Schritt zu seinem dritten Gesamtweltcupsieg in Folge machen. Schon jetzt führt er das Ranking mit über 900 Punkten souverän an. Es dürfte also nur noch eine Frage von wenigen Rennen sein, bis der 26-jährige Olympiasieger die große Kristallkugel holt.

Daneben winken in dieser Saison noch weitere Kristallkugeln und Rekorde. Der Schweizer Dominator führt die Wertungen in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom an. Gerade im Riesenslalom gibt es an ihm kein Vorbeikommen. Saisonübergreifend steht er bei neun Siegen. Mit dem zehnten würde er die neun im Slalom von Alberto Tomba von Januar 1994 bis Februar 1995 übertreffen.

Ironischerweise musste sich Odermatt das letzte Mal in einem Riesentorlauf vor exakt einem Jahr in Palisades Tahoe geschlagen geben. Damals triumphierte der Österreicher Marco Schwarz, der seit Dezember mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Die Kristallkugel in seiner Paradedisziplin kann Odermatt bereits am kommenden Wochenende in Aspen einfahren.

Stand nach 40 von 59 Startern