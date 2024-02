Weltcup in Kvitfjell Kriechmayer hält den Super-G-Weltcup offen Stand: 18.02.2024 12:51 Uhr

Es hätte die erste Entscheidung des Alpin-Winters sein können, aber Vincent Kriechmayr hatte etwas dagegen. Mit seinem Sieg beim Super-G in Kvitfjell am Sonntag (18.02.2024) verdirbt er Marco Odermatts Party. Der hätte sich die erste kleine Krsitallkugel der Saison sichern können.

Kriechmayr fuhr in 1:09, 23 Minuten die schnellste Zeit auf der Piste Olympiabakken am "Weißen Berg" nahe Lillehammer. Die Zeit des Österreichers war 0,19 Sekunden schneller als die des vor ihm gestarteten Marco Odermatt. Der Schweizer Dominator wurde zeitgleich mit dem Italiener Dominik Paris Dritter. Dazwischen landete noch überraschend der Kanadier Jeffrey Read (+0,17 Sekunden).

Ein zweiter Platz hätte Odermatt zum Sieg in der Disziplinwertung gereicht. Allerdings scheint die Entscheidung damit lediglich vertagt. Bei nur noch einem Super-G in dieser Saison beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm Mitte März müsste der Weltcup-Führende dort ein richtig schlechtes Rennen abliefern, um noch von der Spitze verdrängt zu werden.

DSV-Fahrer verpassen Top-Platzierungen

Für die deutschen Starter hat es nicht für eine Platzierung unter den besten Zehn gereicht. Bester DSV-Fahrer wurde Simon Jocher (+0,71 sek.). Knapp hinter ihm landete Andreas Sander (+0,86 sek.). Romed Baumann hatte über eine Sekunde Rückstand auf die Spitze.

Sander war mit der Startnummer zwei ins Rennen gegangen und zeigte im oberen Teil ein gutes Rennen. Dann aber unterlief ihm ein vorentscheidender Fehler. "Ich habe schon gemerkt, dass es hier und da etwas passiver war als im Training. Es klappt noch nicht ganz. Ein kleiner technischer Fehler, wo ich in den schwierigen Kurven bis zum Tor gut arbeite, dann stehen bleibe und mich nicht durchbewege, das summiert sich auf der kurzen Strecke und ist fatal" , erklärte er im Anschluss im ZDF.

Sanders Fazit: "Miserable Saison"