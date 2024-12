Ski Alpin Gelungene Generalprobe für Baumann und Co. in Gröden Stand: 18.12.2024 15:43 Uhr

Noch warten die deutschen Speed-Asse auf ihre erste Topplatzierung in dieser Saison. Die Trainingsfahrten vor dem Weltcup in Gröden machen aber Hoffnung. Auch Kira Weidle-Winkelmann geht trotz "angeschlagenem" Knie in St. Moritz an den Start.

Die deutschen Skirennläufer haben mit guten Trainingsleistungen die Hoffnung auf eine Spitzenplatzierung bei den Weltcup-Rennen im Grödnertal geweckt.

Nachdem Romed Baumann bei der ersten Testfahrt für die Abfahrt am Samstag (11.40 Uhr im Sportschau-Livestream) auf der Saslong hinter Mattia Casse (ITA) und Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt (SUI) auf Rang drei gefahren war, belegte Simon Jocher am Mittwoch (18.12.2024) Rang vier. Auf der legendären Strecke vom Ciampinoi hinab zum Ortsrand von Wolkenstein wird am Freitag (11.20 Uhr im Livestream) zunächst ein Super-G ausgetragen.

Baumann zieht positives Zwischenfazit

" Ich habe mich auf der Strecke gleich ganz gut zurechtgefunden und auch die Abstimmung hat gut gepasst ", hatte Baumann nach dem ersten Training berichtet. In der zweiten Fahrt ließ er es ruhiger angehen und fuhr hinter dem gut aufgelegten Nachwuchsläufer Luis Vogt (15.) als 20. ins Ziel. Jocher hatte bei der ersten Trainingsfahrt noch " einige Fehler " eingebaut und die Ideallinie verpasst. Dieses Mal lief es für den 28-Jährigen deutlich besser.

Mit Platz 20 im Super-G hatte Baumann bei den ersten Speed-Rennen der Saison vorvergangene Woche in Beaver Creek die beste deutsche Platzierung erreicht. Die Abfahrt in Gröden sei im Vergleich " von der Charakteristik eine komplett andere ", meinte der 38-Jährige. " Wie jedes Jahr sind wieder viele Wellen und Sprünge in der Strecke. "

Im Anschluss an die Rennen im Grödnertal finden im benachbarten Alta Badia noch ein Riesenslalom am Sonntag (9.50 Uhr im Livestream) und ein Slalom am Montag (10 Uhr im Livestream) statt.

Weidle-Winkelmann startet trotz angeschlagenem Knie

Kira Weidle-Winkelmann fühlt sich nach ihrem Trainingssturz vergangenen Freitag in Beaver Creek derweil bereit für die beiden Super-G-Rennen am Samstag (10.25 Uhr im Livestream) und Sonntag (10.50 Uhr im Livestream) in St. Moritz, bei denen Lindsey Vonn ihr Comeback im Weltcup geben wird.

Ihr Knie sei " angeschlagen ", aus medizinischer Sicht spreche aber nichts dagegen, dass sie an den Start gehe, sagte die WM-Zweite von 2021. " Ich bin derzeit intensiv in physiotherapeutischer Behandlung, um entsprechend fit wieder am Start stehen zu können und wieder Vertrauen ins Knie zu bekommen. "

Enttäuschendes Wochenende in Beaver Creek

Ihre Teilnahme an der ersten Weltcup-Abfahrt in den USA hatte Weile-Winkelmann am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt und nach einem Trainingssturz abgesagt. Einen Tag später schied sie im Super-G nach der ersten Hälfte ihres Rennens aus. Nun freue sie sich darauf, " wieder voll anzugreifen und quasi richtig ins Weltcup-Geschehen einzusteigen ", sagte die 28-Jährige. " Generell ist St. Moritz ja immer ein cooler Weltcup, meistens mit einer Traumpiste ."

Neben Weidle-Winkelmann ist auch Emma Aicher in St. Moritz am Start. In Beaver Creek war die 21-Jährige in der Abfahrt nach einem groben Fahrfehler abgeschlagen ins Ziel gekommen. Beim Super-G belegte sie Platz 28.