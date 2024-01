Nordische Kombination Kombinierinnen erstmals in Oberstdorf dabei Stand: 11.01.2024 14:17 Uhr

Beim Heim-Weltcup in Oberstdorf werden erstmals auch die Nordischen Kombiniererinnen dabei sein. Ein weiterer Hoffnungsschimmer für die bedrohte "Königsdisziplin".

Die Nordischen Kombiniererinnen sind bei der "German Trophy" erstmal in Oberstdorf gemeinsam mit den Teamkollegen am Start. "Mit dem gemeinsamen Wachsen wird es auch eine Neuerung geben, auf die wir sehr gespannt sind" , sagt Frauen-Bundestrainer Florian Aichinger vor den "Weltcups im eigenen Land: erst Oberstdorf, dann Schonach. Darauf freuen wir uns alle schon sehr!".

Beim Heimweltcup sei man wieder mit voller Mannschaftsstärke unterwegs. Das "Kern-Team um Nathalie Armbruster, Svenja Würth, Jenny Nowak und Maria Gerboth verstärken zwei jüngere Athletinnen aus dem Continentalcup, Ronja Loh und Anne Häckel, das Team. Für sie werden es die ersten Weltcup-Einsätze. Dazu kommt noch Sophia Maurus aus Oberstdorf, die die nationale Gruppe komplettiert".

Armbruster will beim Heimweltcup liefern

Hoffnungsträgerin ist Natalie Armbruster, die zum ersten Mal im Winter einen Wettkampf in Oberstdorf bestreitet und zuvor "total zufrieden " auf die bisherigen Platzierungen, die sie in dieser Saison erreicht hat, blickt. Die 17-Jährige war in allen vier bisherigen Weltcups in den Top Ten (7., 6., 4. und 6.) und dabei jedes Mal die beste Deutsche.



Selbst wenn ihre Ergebnisse noch nicht an die Vorsaison (acht Weltcup-Podestplätze und zwei Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften) heranreichen, so gehört die Schwarzwälderin dennoch unumstritten zur Weltspitze in der Nordischen Kombination. " Es wäre natürlich total schön, wenn dann da stehen würde: Nathalie Armbruster liefert vor heimischen Publikum ", sagte sie im SWR-Interview.

Frenzel nimmt 11 Kombinierer mit

Trainer Eric Frenzel bringt mit Manuel Faißt (SV Baiersbronn), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Jakob Lange (WSV Kiefersfelden), David Mach (SC Buchenberg), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf), Julian Schmid (SC Oberstdorf), Terence Weber (SSV Geyer), Nick Schönfeld (VSC Klingenthal), Tristan Sommerfeldt (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Richard Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis) und Wendelin Thannheimer (SC Oberstdorf) 11 Athleten für die Wettbewerbe an den Start.

Nordische Kombi kämpft um Beachtung

Die Nordische Kombination ist nach wie vor in ihrer Existenz bedroht. Das IOC stört sich an der mangelnden Leistungsdichte, kritisiert zu wenig Vielfalt in den Wettbewerben, was sich in den Einschaltquoten niederschlägt. Den Frauen wird weiterhin eine Olympia-Teilnahme versagt, selbst die Männer müssen um die Spiele 2030 zittern.

Um dem entgegenzuwirken, hat die FIS reagiert. Unter anderem wurde mit dem "Compact Race" ein neues Format eingeführt. Darüber hinaus gehen sportlich stärkere Nationen, darunter auch Deutschland, Kooperationen mit anderen Ländern ein, um ihr Know-how weiterzugeben.