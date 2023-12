Nordische Kombination Trotz mäßiger Sprünge - DSV-Kombinierer noch mit Siegchance Stand: 16.12.2023 10:23 Uhr

Das wird ein heißes Rennen in der Loipe: Überflieger Jarl-Magnus Riiber geht nur als Jäger in die Spur - und auch die deutschen Kombinierer haben dank des neuen Formats beste Chancen.

Eric Frenzel wartet noch auf seinen ersten Sieg als Cheftrainer. Am zweiten Tag in der Ramsau am Dachstein könnte es durchaus klappen. Nach dem Springen sieht es durchaus verheißungsvoll aus - und das liegt nicht an Bestweiten auf der Schanzen, sondern am neuen "Compact Race"-Format.

Wie weit geht es für Rydzek nach vorn?

Wenn die Athleten ab 15.30 Uhr über 7,5 km in der Loipe gehen, hat aus deutscher Sicht Johannes Rydzek die besten Karten. Als 14. nach dem Springen (91 Meter) wäre der Routinier normalweise schon aussichtlos zurück, doch das neue Wettkampfformat lässt alle Chancen offen.

Beim "Compact Race" ist die Weite nicht entscheidend. Es zählt einzig die Platzierung. Die Zeitabstände sind vorgegeben. Der Erste des Springens geht - egal, wie weit er gesprungen ist - nur sechs Sekunden vor dem Zweitplatzierten in die Loipe, nach 90 Sekunden sind alle Athleten auf der Strecke. Rydzek hat nur 46 Sekunden Rückstand auf Sprungsieger Thomas Rettenegger aus Österreich und mit Joergen Graabak aus Norwegen (+ 40 Sekunden) eine wunderbare Begleitung. Überflieger Jarl-Magnus Riiber (Norwegen) ist überraschend auch nur in der Rolle des Jägers. Er nimmt sechs Sekunden nach Rettenegger die Verfolgung auf.

Schmid und Geiger schwächeln wieder

Bester deutscher Springer war erneut Manuel Faißt, der am Freitag für den ersten deutschen Podestplatz in diesem Winter sorgte. Mit 93 Metern geht er als Achter (+ 33 Sekunden) in die Loipe, gilt aber auf der Strecke nicht als Schnellster.

Einen Traumsprung erwischte Wendelin Thannheimer, den es auf 94,5 Meter trug - die Weite reichte für Platz zwölf. Auch Terence Weber (SSV Geyer/90,5 m) und David Mach (SC Buchenberg/90 m) starten ungefähr zeitgleich mit Rydzek.

Vom neuen Format profitierten Julian Schmid (89,5 m) und Vinzenz Geiger (85,5 m). Beide hätten ohen das Race-Format schon mehr als zwei Minuten Rückstand, so sind es rund 60 Sekunden auf den Besten auf der Schanze. ,

Sommerfeldt etwas abgeschlagen

Für Noko-Talent Tristan Sommerfeldt vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, der bei der Junioren-WM im Frühjahr drei Medaillen abräumte, hat mit 1:25 Minuten Rückstand schon einen großen Rucksack zu tragen.