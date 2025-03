Freestyle-WM in St. Moritz Skicrosser Regez und Smith jubeln auch im Mixed Team Stand: 22.03.2025 14:10 Uhr

Ryan Regez und Fanny Smith waren auch am zweiten Tag der Skicross-WM nicht zu schlagen und sorgten für den Heimsieg im Mixed Team. Die deutschen Duos scheiterten im Halbfinale.

Sie fielen sich in die Arme und ließen sich vom heimischen Publikum feiern: Die Schweizer Ryan Regez und Fanny Smith haben sich am Samstag im Mixed Team bei der Skicross-WM die jeweils zweite Goldmedaille gesichert. Nachdem beide schon am Vortag im Einzelrennen triumphierten, legten sie auf der schwierigen Strecke auf der Corviglia auch am Samstag nach. Silber ging an Frankreich 1 (Melvin Tchiknavorian/Jade Grillet), Bronze an Italien (Yanick Gunsch/Jole Galli).

Deutsche Duos glänzen nur im kleinen Finale

Die deutschen Duos konnten wenigstens im kleinen Finale glänzen: Nachdem beide zuvor im Semifinale gescheitert waren, konnte sich das vom Vortag medaillendekorierte Team Deutschland 1 (Daniela Maier/Tobias Müller) im kleinen Finale an die Spitze setzen, Team Deutschland 2 (Florian Wilmsmann/Luisa Klapprott) landete knapp dahinter auf Rang zwei. Die erhofften Medaillen blieben aus - mit den soliden Rängen fünf und sechs zeigten sich die vier DSV-Starter nach dem Rennen aber zufrieden.

Besonders für Florian Wilmsmann war es wohl eine kleine Wiedergutmachung mit der Strecke im Engadin. Am Vortag noch erwischte der Gesamtweltcup-Führende einen gebrauchten Tag und scheiterte im Achtelfinale. Am Samstag zeigte er angriffslustige Runs - und setzte sich auch in seinem Run im kleinen Finale gegen die Konkurrenz durch.