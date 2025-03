Weltcup-Finale in Sun Valley Vonn wird sensationell Zweite, Gut-Behrami holt sich Kugel Stand: 23.03.2025 18:47 Uhr

Beim letzten Speedrennen der Saison ist Lindsey Vonn sensationell auf das Podest gerast. Den Tagessieg holte sich Lara Gut-Behrami - die sich damit auch die kleine Kugel krallte.

Beim allerletzten Speedrennen der Saison und bei ihrem allerletzten Rennen auf US-amerikanischem Boden hat Lindsey Vonn es geschafft: Die Sensationsrückkehrerin ist mit einer Fabelfahrt zum ersten Mal nach ihrem Comeback auf das Podest gerast.

Im Ziel weinte sie, bei der Preisverleihung zeigte sie sich emotional, im Interview beim ORF sagte sie, der zweite Platz sei einer der wichtigsten Erfolge ihrer Karriere. Die 40-Jährige hat eine Achterbahnfahrt hinter sich: Zu Beginn des Winters konnte sie auf Anhieb mit Top-Ten-Platzierungen überraschen, in St. Anton war sie mit einem vierten Rang nur knapp am Podest vorbeigeschrammt, doch dann folgten viele Ausfälle und verpatzte Auftritte. Beim Heimrennen in Sun Valley, vor heimischem Publikum, zeigte Vonn dann aber, dass sie noch zur Weltspitze zählt.

Gut-Behrami krallt sich die Super-G-Kugel

Geschlagen wurde sie nur von Lara Gut-Behrami, die mit einer spektakulären und angriffslustigen Fahrt über die funpark-ähnliche "Challenger"-Piste zur Bestzeit raste. Die Schweizerin holte sich nicht nur den Tagessieg sondern setzte sich auch im Duell um die kleine Kugel gegen Federica Birgnone (3., +1,33 Sekunden) durch. Vor dem Rennen am Sonntag lag sie nur fünf Zähler hinter der dominierenden Italienerin - mit dem Sieg stürmte die 33-Jährige souverän an ihr vorbei.

"Challenger"-Piste fordert Athletinnen heraus

Die beiden DSV-Starterinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann landeten auf den Plätzen neun und elf. Für Speed-Spezialistin Weidle-Winkelmann war es der letzte Auftritt in dieser Saison, für Aicher stehen mit dem Riesenslalom und Slalom noch weitere zwei Rennen an.

Bei schwierigen Bedingungen und schlechter Bodensicht tasteten sich die Athletinnen an die für sie neue "Challenger"-Strecke am Bald Mountain in Sun Valley heran. Der Name der Piste war Programm: Im ersten Streckenteil Bobbahn-artige Kurven, dann ein steil abfallender Hang, kaum Gleitpassagen, wenig Zeit, um sich in der Hockeposition auszuruhen. Perfekt für Technikerinnen wie Lara Gut-Behrami.

Erste Speedrennen in Sun Valley

Zum ersten Mal werden Speed-Rennen in Sun Valley ausgetragen, in den 70er-Jahren machte der Weltcup-Zirkus zwar schon Halt in dem Skiort in Idaho, doch damals nur für Technik-Wettkämpfe. Am Samstag hätte das Weltcupfinale mit zwei Abfahrten eröffnet werden sollen, doch wegen starken Windes mussten die Rennen abgesagt werden.

Federica Brignone und Marco Odermatt ist das zugutegekommen. Die Italienerin und der Schweizer holten sich die kleine Kugel in der Abfahrt knapp und auch im Gesamtweltcup sind die beiden bereits nicht mehr einzuholen. Es ist für Brignone das erste Mal, dass sie die große Kugel gewinnt.