Ski Alpin Brignone führt im Riesenslalom, Dürr Zehnte Stand: 08.03.2025 10:43 Uhr

Beim Riesenslalom in Are führt Weltmeisterin Federica Brignone nach dem ersten Lauf. Lena Dürr hat als Zehnte eine gute Ausgangsposition für das Finale.

Der Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom geht in die heiße Phase: Auf der "Olympia"-Piste am Areskutan kann Weltmeisterin Federica Brignone ihren Rückstand von 40 Punkten auf die aktuell im Disziplinen-Weltcup führende Alice Robinson aufholen.

Nach dem ersten Lauf führt die Italienerin, die bislang in vier der sieben Weltcuprennen siegreich war, mit 34 Hundertstel vor ihrer Teamkollegin Sofia Goggia. Die Norwegerin Thea Louise Stjernesund (+0,36s) ist Dritte.

Auf der technisch anspruchsvollen Strecke liegt Robinson 65 Hundertstel hinter Brignones Bestzeit zurück. Die Neuseeländerin hatte zwar nur in einem Rennen der Saison ganz oben gestanden, allerdings über die Saison mit konstanter Leistung die meisten Punkte gesammelt. Brignone war dagegen in drei Rennen ausgeschieden. " Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Wollte es taktisch angehen ", so die Neuseeländerin. Für den zweiten Lauf müsse sie sich aber etwas einfallen lassen.

Dürr wieder auf Top-Ten-Kurs

Slalom-Ass Lena Dürr (+1.11s) zeigte in ihrer zweitbesten Disziplin wieder ein gutes Rennen. Die 33-jährige vom SV Germering reihte sich auf Rang zehn ein. Die Vorgabe war für die Oberbayerin, den Speed zu behalten. "D as ist ganz gut gelungen. Ich bin zufrieden ", sagte Dürr am ARD-Mikrofon.

Emma Aicher und Fabiana Dorigo verpassten den finalen Lauf auf Rang 32 und 34. US-Skistar Mikaela Shiffrin hatte große Probleme mit der weichen Piste und schied vorzeitig aus.

Das Weltcupfinale findet vom 22. - 27. März im amerikanischen Sun Valley statt.