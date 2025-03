Slalom-Weltcup in Sun Valley Dürr sorgt für "Happy End" im letzten Slalom Stand: 26.03.2025 19:47 Uhr

Beim letzten Slalom der Saison stürmt Lena Dürr auf das Podest, geschlagen geben muss sie sich nur von Mikaela Shiffrin. Den Kugelkampf entscheidet Zrinka Ljutic für sich.

Bei frühlingshaften elf Grad im US-Bundesstaat Idaho dürften manche der Athletinnen schon an den Sommerurlaub gedacht haben. Doch der allerletzte Slalom, das allerletzte Rennen der Saison 2024/25, forderte die Skirennfahrerin noch einmal voll raus.

Die Piste brach zunehmends, das Licht war flach - doch Lena Dürr schien das nicht zu tangieren. Auf der "Greyhawk"-Piste in Sun Valley zeigte die 33-Jährige zwei ruhige und fehlerfreie Läufe und musste sich nur von Ski-Königin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Dritte wurde die Slowenin Andreja Slokar (+1,14 Sekunden). Die zweite DSV-Fahrerin am Start, Emma Aicher, wurde 13. (+2,87s).

Vier Podestplätze für Dürr

Für Dürr ging damit eine durchwachsene Saison zu Ende. Wie schon im Winter zuvor stehen für Dürr in dieser Saison damit insgesamt vier Weltcup-Podestplätze zu Buche. Bei der WM Saalbach-Hinterglemm hatte sie mehrere Enttäuschungen hinnehmen müssen. In ihrer Paradedisziplin, dem Slalom, war sie Achte geworden.

Shiffrin präsentierte sich mal wieder in bestechender Form. Mit satten 1,13 Sekunden Vorsprung sicherte sie sich am Donnerstag ihren 101. Sieg. Im Ziel wurde Shiffrin dafür von vielen Kindern im Dalmatiner-Kostüm gefeiert – eine Anspielung auf die 101 Siege und den Film "101 Dalmatiner". "Es ist schön, dass ich diese Saison mit einem Heimrennen abschließen kann - mit diesem enthusiastischen Publikum" , sagte Mikaela Shiffrin nach dem ersten Lauf im ORF.

Zrinka Ljutic fährt taktisch-klug zur Kugel

Dass die langjährige Slalom-Dominatorin Shiffrin verletzungsbedingt einige Rennen verpasst hatte, konnte Zrinka Ljutic ausnutzen. Die Kroatin setzte sich im Kugelkampf gegen die von Hüftschmerzen geschwächte Camille Rast, gegen Katharina Liensberger und Wendy Holdener durch, die vor dem Weltcup-Finale alle noch Chancen auf die kleine Kugel hatten. Ein zehnter Platz und zwei taktisch-kluge, sichere Fahrten reichten am Ende, um die Kugel in den Händen zu halten.

Mikaela Shiffrin: Wiedergutmachung auf heimischem Boden

Indessen zeigte Mikaela Shiffrin, dass sie wieder vollends zur alten Form gefunden hat. Die 30-Jährige feierte ihren vierten Saisonsieg – und das, obwohl sie wochenlang keine Trainings bestreiten konnte. Der Sieg dürfte auch eine Genugtuung sein, weil ihr letzter Auftritt auf heimischen Boden so fatal endete: Am Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg war Shiffrin in Killington schwer gestürzt und hatte sich eine tiefe Stichwunde im Bauchraum zugezogen.

Die US-Amerikanerin war erst bei der WM-Generalprobe in Courchevel wieder in das Renngeschehen eingestiegen, tastete sich allmählich wieder an ihre alte Form heran, feierte beim Slalom in Sestriere dann endgültig ihren 100. Weltcupsieg. Am Donnerstag, beim allerletzten Rennen fuhr die 30-Jährige wieder in ihrer eigenen Klasse.