Skicross-Weltcup in Craigleith Skicrosser Wilmsmann gewinnt WM-Generalprobe Stand: 14.03.2025 19:50 Uhr

Florian Wilmsmann hat das letzte Skicross-Rennen vor der Freestyle-WM gewonnen und die Führung im Gesamtweltcup übernommen.

Beim Skicross-Weltcup im kanadischen Craighleith konnte Wilmsmann am Samstag (15.03.2025) Selbstvertrauen für die anstehende WM in St. Moritz tanken und die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Der Tegernseer holte sich den Sieg vor den beiden Kanadiern Reece Howden und Kevin Drury.

Fischer und Müller schieden im Viertelfinale aus

In der Gesamtwertung setzt sich der 29-Jährige knapp vor der WM an die Spitze - er liegt nun zwölf Punkte vor Howden.

Florian Fischer und Tobias Müller kamen nicht über das Viertelfinale hinaus, Cornell Renn und Jonas Bachl-Staudinger scheiterten im Achtelfinale.

Daniela Maier schaffte es nur ins Viertelfinale

Für die Frauen hingegen ist die WM-Generalprobe in Kanada nicht geglückt. Nur Veronika Redder schaffte es ins Halbfinale - für ihre DSV-Kolleginnen Daniela Maier und Luisa Klapprott war schon im Viertelfinale Schluss. Der Sieg ging an die Schweizerin Fanny Smith, sie verwies die Kanadierinnen Courtney Hoffos und Abby Mcewen auf die Plätze zwei und drei.

Die beiden Weltcup-Rennen in Kanada waren auch die Generalprobe für die WM in St. Moritz, die am Montag beginnt. Die Skicross-Rennen finden am 22. und 23. März statt.