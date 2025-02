Skicross Daniela Maier verpasst Podest in Georgien Stand: 28.02.2025 11:10 Uhr

Skicrosserin Daniela Maier hat beim Weltcup in Gudauri ihre siebte Podestplatzierung in diesem Winter denkbar knapp verpasst. Im Finale in Georgien musste sich die 28-Jährige nach einem engen Finish mit dem vierten Platz begnügen.

Die drittplatzierte India Sherret (Kanada) übernahm somit die Führung im Gesamtweltcup vor ihrer Teamkollegin Marielle Thompson und Maier. Für Luisa Klapproth (9.) und Veronika Redder (11.) war im Viertelfinale Schluss, den Tagessieg holte Fanny Smith (Schweiz) vor Jole Galli (Italien).

Wilmsmann schon in der Quali gescheitert

Bei den Männern verpassten die Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) allesamt die entscheidende Phase. Verfolger Florian Wilmsmann war am Vortag in der Qualifikation ausgeschieden, Tagessieger Simone Deromedis aus Italien baute damit seinen Vorsprung im Gesamtweltcup aus. Florian Fischer, Cornell Renn und Tim Hronek scheiterten im Achtelfinale.

Am Samstag steigen die nächsten Weltcup-Rennen in Gudauri, danach folgen die Wettbewerbe im kanadischen Craigleith. Die Weltmeisterschaften der Ski Freestyler finden dann vom 17. bis zum 30. März in St. Moritz/Schweiz statt.