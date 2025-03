Freestyle-WM in St. Moritz Skicrosser Wilmsmann und Maier sind die Hoffnungsträger Stand: 18.03.2025 09:24 Uhr

Vom 18. bis 30. März 2025 finden die Weltmeisterschaften im Freestyle, Freeski und Skicross im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz im Engadin statt. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf den Skicrossern. Mit Florian Wilsmann und Daniela Maier hat der DSV gleich zwei Gold-Kandidaten am Start.

Der Tegernseer Wilmsmann fährt aktuell die beste Saison seiner Karriere. Drei Saisonsiege konnte er bereits feiern, den letzten davon bei der WM-Generalprobe im kanadischen Craigleith. Mit seinem dritten Triumph schnappte er sich auch die Führung im Gesamtweltcup. Knappe zwölf Zähler liegt er vor dem Kanadier Reece Howden. Eine WM-Medaille hat Wilmsmann schon: Bei der letzten WM 2023 in Bakuriani gewann der 29-Jährige Silber.

Maier jagt erste WM-Medaille

Mitfavoritin Daniela Maier hingegen jagt ihre erste WM-Medaille - in ihrem Trophäenschrank findet sich bisher "nur" eine Olympia-Bronzene von 2022 in Peking. In dieser Saison konnte die 29-Jährige schon mit sechs Podestplätzen, davon zwei Siegen, aufwarten. Die Konkurrenz ist allerdings stark: In der Gesamtwertung liegen mit Fanny Smith (Schweiz) sowie den Kanadierinnen Marielle Thompson und India Sherret drei Athletinnen vor ihr, die in diesem Winter alle schon Siege feiern konnten.

Für Heli Herdt, DSV-Sportdirektor für Skicross und Freeski, gehören Wilmsmann und die zweimalige Saisonsiegerin Maier "aufgrund ihrer Vorleistungen in den Kreis der Medaillenkandidaten" . Beide seien "mit dieser Situation vertraut und gehen mit dem notwendigen Fokus in die Rennen" , ergänzte er.

DSV-Aufgebot im Skicross

Luisa Klapprott (WSV Samerberg)

Veronika Redder (WSV Glonn)

Tim Hronek (SV Unterwössen)

Tobias Müller (SC Fischen)

Cornel Renn (SV Hindelang)

Die Skicross-Wettbewerbe in der Sportschau Wettbewerb In der Sportschau 22. März: Skicross Männer und Frauen 11.40 Uhr im TV und Stream 23. März: Skicross Team Männer und Frauen 11.30 Uhr im TV und Stream

Freestyle-Youngster Muriel Mohr will Durchbruch-Saison krönen

Chancen auf eine WM-Überraschung hat auch die junge Freestyle-Skierin Muriel Mohr. Die 18-Jährige war in der laufenden Saison der Durchbruch gelungen. Im Oktober feierte sie ihr erstes Weltcup-Podest im Big Air in Chur, im Januar legte sie dann beim Big-Air-Event nach. Mit einigen weiteren Top-Ten-Platzierungen bewies die Oberbayerin über die vergangenen Wochen und Monate Konstanz - und zählt mittlerweile zur erweiterten Weltspitze.

DSV-Aufgebot für Slopestyle, Big Air, Moguls, Aerials und Halfpipe

Vincent Veile (Slopestyle/Big Air, DAV Ulm)

(Slopestyle/Big Air, DAV Ulm) Sabrina Cakmakli (Halfpipe, Snowgau Oberammergau)

(Halfpipe, Snowgau Oberammergau) Emma Weiss (Aerials, Freestyle Club Zollernalb)

(Aerials, Freestyle Club Zollernalb) Annika Merz (Moguls, SC Wiesloch)

(Moguls, SC Wiesloch) Hanna Weese (Moguls, SC Wiesloch)

(Moguls, SC Wiesloch) Linus Merz (Moguls, SC Wiesloch)

(Moguls, SC Wiesloch) Nicolas Weese (Moguls, SC Wiesloch)