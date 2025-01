Big Air in Klagenfurt Freestylerin Mohr feiert zweites Weltcup-Podest Stand: 04.01.2025 18:17 Uhr

Die große deutsche Ski-Freestyle-Hoffnung Muriel Mohr hat schon wieder abgeliefert. Beim Big-Air-Wettkampf im Bundesliga-Stadion von Austria Klagenfurt flog die 18-Jährige spektakulär in die Top 3, es war ihr zweites Karriere-Podest.

Den Sieg in dem Wettkampf, der auf einer großen Schanze im Wörthersee-Stadion durchgeführt wurde, holte sich am Samstag (04.01.2025) die Chinesin Liu Menting (170,6 Punkte) vor der Italienerin Flora Tabanelli (170,20 Punkte).

Mohr: Zweites Podest im neunten Weltcup

Mohr kam mit ihren beiden besten Versuchen auf 166,20 Punkte. In den drei Durchgängen stand sie ihre ersten beiden Versuche, einen Switch Left Bio 900 Tailgrab sowie einen Left Double Cork 1080 Safety. Beim dritten Lauf und einem Left Double 1080 Japan stürzte die Deutsche zwar, da stand für die Bayerin vom Kirchheimer SC aber bereits fest, dass sie auf dem Podest landen würde - unter anderem, weil die Schweizer Top-Favoritinnen Sarah Höfflin und Mathilde Gremaud stürzten.

Für Mohr, die erst im Sommer ihr Abitur gemacht hat, ist der dritte Platz bereits das zweite Podest in dieser Saison nach Rang drei beim Big-Air-Wettkampf im Oktober in Chur. Insgesamt stand die Deutsche erst zum neunten Mal in einem Weltcup-Wettkampf am Start.

Männer-Finale ohne Deutsche - Neuseeländer siegt

Die Big-Air-Podestplätze bei den Männern wurden ohne deutsche Beteiligung vergeben. Den Sieg holte sich der Neuseeländer Luca Harrington mit 182,60 Punkten vor Timothe Sivignon aus Frankreich (180,40 Punkte) und Matej Svancer aus Österreich (175,40 Punkte). Der 20-jährige Harrington feierte dabei in seinem 23. Weltcupstart seinen ersten Sieg.



Big-Air-Weltcup-Spitzenreiter Tormod Frostad hatte das Finale in Klagenfurt verpasst, war nur 31. geworden. Der einzige deutsche Starter Vincent Veile schied ebenfalls in der Quali aus, er wurde 37.